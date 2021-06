Todos merecemos una película

Recuerdo cuando mis hermanos y yo le pedíamos a mi padre que nos contara cosas. Los tres teníamos querencia por la anécdota de cuando él y su amigo Pío cruzaron el Atlántico en un barco transportador de plátanos. Nos encantaba imaginar el momento en el que Pío se mareó y vomitó encima de las cajas o cuando mi padre, harto de la travesía y emocionado por ver tierra, se tiró del barco y cayó al mar. También nos gustaba escuchar a mi madre contar la noche que fue a cenar con un grupo de pijos peninsulares que le dijeron que Mallorca era maravillosa, pero que lo sería aún más si pudieran sacudir la isla para sacar de ella a todos los mallorquines. Nos encantaba rememorar el momento en el que ella se levantaba de la mesa, harta de soportar los agravios foráneos. Derrochar dignidad es atractivo. Un día le pedí a mi abuelo que me hablara de los judíos conversos mallorquines y de la presión social que vivieron durante toda su vida. Jamás lo hizo y siempre cambió diplomáticamente de tema. A cambio, me regaló miles de rondaies antes de ir a dormir. Todas las noches perdía la consciencia imaginando a jóvenes que trepaban plantas para visitar a Sant Pere y pedirle que les regalara un palacio o a gigantes que dormían con los ojos abiertos, vigilando que nadie les quitara una flor que curaba todos los males. Mi abuelo no compartía su pasado, pero narraba cuentos como nadie.

Hace años, escuché a una mujer contar cómo cruzó el Estrecho. Madre de un chaval con discapacidad intelectual, apartada por su familia y repudiada por su tribu, decidió venir a España para buscar una mejor vida. Malvivió durante años, hasta que recibió los apoyos de una entidad especializada. Logró traer a su hijo, que ahora estudia en un colegio, tiene amigos, ropa, un techo y un terapeuta. Ella trabaja ayudando a las madres africanas. Detrás de cada una de ellas hay una historia que merecería una película. Como también la merece el migrante que pasea en bicicleta por el barrio buscado ofertas de empleo, el joven que se emancipa porque ha encontrado su primer trabajo, la ejecutiva que no puede más con su vida a contrarreloj o la mujer que viaja este año a su país para celebrar el funeral de su padre. Todos tenemos una buena historia que contar. Solo hace falta saber escucharla.