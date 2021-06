La segunda transición

El diálogo es el instrumento civilizado que todos deberíamos saber apreciar cuando se produce en las circunstancias adecuadas. Es decir, cuando los interlocutores están dispuestos a entenderse cediendo. Aquí, el problema, y esto ya suena a reiterado, es que una de las partes solo entiende en él la debilidad del Estado y la otra está decidida a arrastrar el agravio hasta sus máximas consecuencias con tal de que no se frustre la legislatura y hacer de ella la promesa de una segunda transición que no responde a los intereses reales de los españoles. Solo a una forma de vestir la inexplicable huida hacia adelante que ha emprendido este Gobierno entre abucheos y el desprecio de los indultados, que salen de la cárcel con la idea reforzada de alcanzar la república catalana incluso frente a los catalanes que no la desean.