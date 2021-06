No pidas respeto, que han sufrido «mucho»

Me dan risa los que se comportan como si el mundo les debiera algo por «lo mucho que han sufrido» estos meses de prohibiciones. Claro que sí, corazones, para todos los otros, la covid, los ERTE, las ausencias, el paro... han sido una fiesta. Me parto con los que se escudan en el encierro de ayer para orquestar hoy berreas nocturnas, y que se jodan los vecinos. Con los que exigen «manga ancha» para compensar sus sacrificios, sacrificando nuestro derecho al descanso. La periodista Pilar Bonet contaba que acabó apedreada y rociada de anís el sábado pasado por pedir respeto a unos vándalos que atronaban con su música ses Figueretes a las 4.30 de la madrugada. La entiendo perfectamente. Vivo de alquiler en un edificio de gente humilde que da a la plaza del Parque. En él hay abuelos, niños pequeños, personas que se levantan antes de las 7 para trabajar..., y cada noche soportamos en completa impotencia hasta las tres o después a los descerebrados que se ponen a gritar o cantar su borrachera a pleno pulmón bajo nuestros balcones. Turistas y también locales que, como ellos dicen, «viven la vida», sin importarles una mierda la de los demás, y que nos llaman «amargados» cuando les rogamos que bajen el tono. Pero tú no te quejes porque, en vez de ayudarte, lo más seguro es que hasta los mismos que tanto deploran desde las instituciones el abandono de los barrios históricos por los vecinos te sugerirán oficiosamente que te mudes. A este paso, fuera de la isla.