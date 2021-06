Inmunidad de rebaño en Catalunya

Nadie se engañe, los indultos serán olvidados pronto en Catalunya, y lo olvidado ni agradecido ni pagado. Era necesario aprobarlos a fin de distender el clima para un diálogo (que aunque no llevase a nada tendría valor por sí mismo), no porque mejoren el saldo de agravios. El separatismo alcanzó ha mucho en Catalunya la inmunidad de rebaño, y en su base social cualquier mensaje, argumento o medida que no vaya en el rumbo de la independencia no traspasa el blindaje inmunitario. Catalunya se ha acabado convirtiendo en uno de los ejemplos más rotundos de irredentismo que hoy existen, y por definición el irredentismo no se redime, por más que hagas o pagues. Así que hay que convivir con él, tratando de evitar que mute en cepa letal y haciendo lo posible para que la mitad de los catalanes que no están en el redil del rebaño (muchos de los cuales quieren el indulto) no pasen al lado oscuro.