Almendros, viñas, olivos y algarrobos

¿Y qué podemos decir de las bodegas que, como las de can Rich, hicieron hace ya algunos años una apuesta empecinada por unas vides y unos caldos que hoy consiguen un premio tras otro? Y no me resisto a comentar el caso de las algarrobas, de las que tenemos ya cosechas que rondan las 600 toneladas –cifra que podría triplicarse-, y que tras un incomprensible abandono vuelven a ser rentables. El negocio del ocio seguirá siendo el motor principal de las islas, pero los hechos demuestran que hay vida más allá del turismo. A pequeña escala, nuestros renovados cultivos pueden convertirse en una alternativa viable, al margen de los vaivenes y la fragilidad que tiene, como hemos visto, el monocultivo del ocio. Nuestros nuevos payeses tal vez no se hagan millonarios, pero es muy posible que consigan una forma de vida digna, sana y más acorde con lo que nuestros campos piden y la isla merece.