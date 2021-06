Que viene un unicornio

En el fondo, todo es una cuestión de fondos. O sea, de dinero. Todos los alcaldes van al gobierno regional a pedir y todos los presidentes autonómicos van a Moncloa a pedir. Pedro Sánchez no pide nada, pide otra ronda de pedigüeños que hagan ver que él manda. No en vano, los fondos los va a repartir una oficina presidencial, o sea, él. Es una jugada de fondo. Para que los políticos aprendan que han de gobernar pensando en el futuro y no haciendo cortoplacismo, los fondos se llaman next generation, que como todo el mundo sabe significa para nuestros hijos. O sea, no para que me apoye tal nacionalista o aquel no proteste o haya un tren más rápido a mi tierra. No tenemos estrategia para unos fondos tan estratégicos. España se juega su futuro pero aquí grita todo el mundo como si no hubiera un mañana. Conviene emplearse a fondo. Va a llover dinero pero tenemos las manos ocupadas peleándonos. Mar de fondo.