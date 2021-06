El impacto que está teniendo en el turismo ibicenco el veto británico, que impide que sus ciudadanos viajen a España, a menos que al volver a su país pasen dos semanas en cuarentena. Sólo el 40% de la planta hotelera está abierta ahora mismo en la isla y, hasta que no lleguen los turistas de Reino Unido, los empresarios no prevén abrir más hoteles. La esperanza está puesta sobre todo en las reservas de españoles, holandeses e italianos que aumentan, aunque no lo bastante como para enjugar el déficit británico, el principal mercado de la isla.

La pésima imagen que traslada el aeropuerto a los turistas que llegan a la isla, con el exterior patas arriba por las obras, un aparcamiento ahora reducido y colapsado y, por si fuera poco, colas interminables para facturar que se extienden incluso en el exterior del aeródromo ibicenco. Sorprende la falta de previsión de los gestores de AENA, que permiten que el aeropuerto, uno de los de más tráfico de España en verano, ofrezca este aspecto en pleno mes de julio.