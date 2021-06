Incívicos y cutres

No hace mucho contábamos la historia de una caja de botellas de vino que no encontraba su acomodo para iniciar la reencarnación por la vía del reciclaje aconsejado. Deben saber que acabó bien, pese a las dificultades y a tanta falta de consideración del género humano para con las reglas del civismo. Algo que no debería ser un mérito si no algo normal, pero ya saben ustedes… Lejos de mejorar. En estos tiempos que corren las actitudes incívicas empiezan a tomar carta de naturaleza y convierten el paisaje urbano o el otro en ‘bodegones’ de pintores sin arte o en escritores con faltas de ortografía. Dirán que es una crónica triste de una realidad que se sucede un día y otro también. En la fiebre del sábado noche, primera del cierre a las dos de la madrugada, te encuentras sin quererlo, pero sin poder evitarlo, con algún que otro contenedor obturado por una inmensa bolsa con los restos de alguna fiesta o acumulados en días. La prisa, la comodidad, el ‘que se…’ (estamos en horario infantil) son elementos comunes al incivismo latente en esa bolsa de botellas vacías, que denotan la dejadez de quien por mor de cierta clandestinidad horaria se permite hacerlo impunemente. Solo su conciencia y creo que no la tiene.