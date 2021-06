Un covid de currículum

«No. Como ocurre con el resto de vacunaciones en España, la vacuna frente al nuevo coronavirus no es obligatoria», se puede leer en la página que el Gobierno habilitó en su momento para informar sobre la estrategia de vacunación del covid, actualizada a finales de diciembre. Sin embargo, desde el Govern, la consellera de Asuntos Sociales comunicó ayer la destitución del director de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), Serafín Carballo, por negarse a recibir la vacuna. «¡Qué desmadre!», pensarán los altos cargos del Govern (y un largo etcétera) que en su día decidieron saltarse a la torera el protocolo e inmunizarse en el instante en que las vacunas pisaron las islas, y que, por cierto, a día de hoy continúan gozando de sus respectivos puestos. Y salarios, claro, porque de dimitir ni hablamos y el pecado, «psé», no ha sido tan gran grave. «Tonto el último», pensaron, y nadie se lo cuestionó. Al que sí han tenido que pararle los pies es a Carballo, no vaya a ser cierto eso de la libertad de elección y que no figure ‘vacunado’ entre sus logros del currículum. Eso sí, le echan no sin antes destacar el «gran trabajo» desarrollado durante estos años y la total «confianza en su gestión». Por todo ello: que pase el siguiente.