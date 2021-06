‘Luxury’ hasta en la sopa

Hace veinte años, cuando en la isla solo existía un establecimiento de cinco estrellas en los acantilados de na Xemena, todos abrazábamos con ilusión la apertura de nuevos hoteles de la máxima categoría, pues significaban la llegada de un nuevo turismo de alta calidad y con mayor poder adquisitivo. Sin embargo, hace ya mucho que el producto ‘lujo’ dejó de ser una promesa, extendiéndose, generalizándose y saturando la isla hasta el extremo de producir verdadera repulsión entre un sector cada vez más amplio de la población y de los turistas veteranos. Para testarlo, basta con echar un vistazo a la catarata de comentarios de rechazo que se producen en las redes sociales cada vez que abre un nuevo establecimiento de estas características.

En Ibiza tenemos tantos hoteles de cinco estrellas que ya hemos perdido la cuenta y no paran de irrumpir otros nuevos. Estos días se ha anunciado el penúltimo en el Port de Sant Miquel, impulsado por un fondo de inversiones, donde un antiguo alojamiento destinado a las familias ha quedado transformado en un refugio chic exclusivamente para adultos. A poca distancia de allí, despunta también el famoso mamotreto de Portinatx, donde ahora se construye un muelle donde nunca se iba a permitir y mucho me temo que al final se acabará instalando el temido beach club, camuflado bajo algún eufemismo espiritual o de conexión con la madre tierra. Ya ni siquiera el norte, el su-puesto territorio familiar de Ibiza, se salva. El lujo se expande con tanta voracidad como las serpientes.

Una de las mayores lecciones sobre el concepto del lujo la aprendí trabajando para una gran cadena hotelera española, que sigue regentando algunos de los establecimientos más impresionantes del país. En dicha empresa la palabra ‘lujo’ estaba terminantemente prohibida. No aparecía en un solo soporte promocional, ni en la página web… Se consideraba que exhibir la palabra ‘lujo’ producía el efecto contrario al deseado: atraía lo ordinario, resultaba excluyente, creaba rechazo entre numerosos clientes potenciales y afectaba negativamente a la imagen de una compañía que pre-tendía enfocarse a la modernidad, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

No es que dicha cadena no poseyera hoteles de lujo o suites de ensueño. Muy al contrario, tenía numerosos establecimientos de la máxima categoría y había aprobado un ambicioso plan de expansión que incluía la apertura de otros nuevos. Pero su estrategia comercial se basaba en una calidad real del servicio, la autenticidad de sus esta-blecimientos y, muy especialmente, los atractivos del entorno. El lujo no se asociaba al envoltorio ni al término, sino a la experiencia del viaje.

En Ibiza ocurre justo al contrario. Se crean nuevos establecimientos en sustitución de los viejos, donde únicamente prima el continente, eliminando el contenido de la ecuación. El verdadero lujo de Ibiza son las playas, los paisajes, las puestas de sol, la gente, los colmados, los chiringuitos y, en definitiva, la atmósfera privilegiada, libre y singular que tenía la isla y que va extinguiéndose a marchas forzadas. No esta corriente de car-tón piedra que no sabemos a dónde nos conducirá. Y no solo afecta a los hoteles, sino a todo tipo de negocios. Los chiringuitos de playa se van transformando progresivamente en beach clubs con catenarias que ejercen como fronteras o en restaurantes donde una vajilla brillante, unos camareros con pinganillo y los apellidos de un chef justifican una clavada indecente.

Además, casi todas las empresas vinculadas al lujo están asociadas a fondos de inversión, franquicias y grandes cadenas, que tributan fiscalmente fuera de la isla, ignoran sistemáticamente nuestra cultura y se aprovechan de la marca Ibiza para engrosar sus cuentas de resultados, sin ningún compromiso con la isla y sus residentes. Si toda Ibiza fuera luxury, este permanente protagonismo del segmento más caro de nuestra industria turística podría resultar comprensible, pero hoy por hoy la inmensa mayoría de negocios turísticos no pertenecen a él y necesitan que se promocione otra visión de la isla.

Ibiza antes era fusión, carácter, respeto por el encanto de las tradiciones… Un delicioso eclectismo donde todo el mundo tenía cabida y se sentía bienvenido. El luxury de Ibiza resulta justo lo contrario: exclusión y travestismo. Ya no somos la señora sofisticada y elegante que viste un discreto conjunto de alta costura, se aloja en una casa con vistas al mar y disfruta del pescado fresco en un chiringuito y las compras en un mercadillo, sino el nuevo rico tatuado que alquila una limusina para la primera comu-nión de la niña. Y lo peor es que con el cambio, aunque algunos se hagan de oro, la calidad de vida del ibicenco medio es descaradamente peor.

El batacazo, cuando la isla pase de moda y toda esta tropa emigre a otra parte, será de órdago.

@xescuprats