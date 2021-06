Me han propuesto redactar esta columna y me pregunto qué valor puede tener mi opinión o qué méritos habré hecho para disponer de esta tribuna. A la segunda pregunta tengo una respuesta: trabajo en este Diario y tarde o temprano me tocaría este encargo. Pero a la primera no sabría qué responder.

Regularmente , en los medios de comunicación aparecen señores -y a veces alguna señora- que parecen saberlo todo y que son mucho más inteligentes que ustedes, pobres lectores y espectadores. Usualmente son gente con estudios universitarios y altísimo concepto de sí mismos. Evidentemente, tener un título enmarcado no nos inmuniza ante el papanatismo, el clasismo, la estupidez, la arrogancia o la vanidad. Publicar, codearse con famosos o viajar tampoco nos convierte en alguien más inteligente ni especial, sino en una persona con la posibilidad de haber propagado su necedad urbi et orbe. Cuando leo o escucho a un opinador profesional me pregunto: ¿este hombre ha estado alguna vez detrás de un mostrador aguantando el mal humor de alguien y ha tenido que morderse la lengua?, ¿sabe lo que es quemarse las cejas escribiendo sin ver su nombre publicado?, ¿ha trabajado alguna vez con las manos? Y entonces recuerdo aquella canción de Los Punsetes que nos dice que ‘España necesita conocer tu opinión de mierda’.