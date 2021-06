Como un elefante en los Don Pepe

Paquita Ribas, la que fuera teniente de alcalde del PSOE en Sant Josep con Marí Ribas (aunque aquello acabó como una canción de Pimpinela), ha contado horrorizada que esta semana la Policía Local se presentó en casa de su madre, en los apartamentos Don Pepe, para entregarle en mano la notificación de desalojo. La madre de Paquita, por desgracia, no pudo recibirla: falleció hace más de tres años. Por si fuera poco el dolor por aquella pérdida y porque uno de los hermanos de Ribas vive en el bloque afectado y va a perder su casa, el Ayuntamiento de Sant Josep, con su absoluta falta de delicadeza, añade aún más sufrimiento a la familia. Cuando Ángel Luis Guerrero, tras recibir la vara de alcalde, explicó que quería acercarse a la gente y conocer las inquietudes de sus convecinos, parecía sincero. Pero, llegado el momento de demostrarlo, ante esta situación tan complicada para los ciudadanos afectados por un desalojo que trae sufrimiento, incertidumbre y angustia, se comporta como un elefante en la cacharrería. Los apartamentos Don Pepe no son solo edificios que amenazan ruina, son el hogar de muchas familias y hay que actuar con todo el tacto del mundo. Hay que escuchar y acompañar a los vecinos en este duro trance y no despachar el asunto como lo haría un burócrata desalmado.