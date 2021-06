El Infierno no existe porque no puede existir. ¿Se imagina el lector una eternidad en la que pudieran existir, en paralelo, Infierno y Cielo? ¿No sería un fracaso de la supuesta Creación? El Bien no habría sido capaz de derrotar al Mal que seguiría ahí para siempre. El admonitorio y peregrino mensaje de ángeles y demonios, de infiernos y cielos, tiene todos los números de ser un mito de las religiones. Que, por lo que vemos, sirve de poco. Porque el único infierno que existe lo tenemos aquí. Y sus demonios, cuando se nos cruzan los cables, somos nosotros. Si somos capaces de matar a nuestros hijos, es evidente que somos inhumanos, peores que el más salvaje de los animales. Pero, por otra parte, si no hay un Infierno para castigar a los malos, ¿qué pasa con ellos? ¿Salen impunes? En confianza y si me disculpan, les haré una confidencia. Hubo un tiempo en que quise ser sacerdote y, paradójicamente, la Teología me convirtió en un agnóstico convencido.

El problema del sufrimiento de los inocentes, el problema del MAL con mayúscula, en todas sus formas, casa mal con la existencia de un Dios misericordioso. ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué sentido tiene el cáncer en un niño? ¿Puede existir un Dios después de Auschwitz, Buchenwald, Treblinka y Mauthausen? ¿Puede existir un Dios que contemple mudo un crimen como el de las niñas de Tenerife? ¿Puede haber un Dios con semejantes tragaderas? Los indicios que tenemos no son para animar a nadie. Todo nos dice que estamos solos. La religión nos habla, porque no puede hablar de otra cosa, del silencio de Dios y de un castigo y una recompensa en un Más Allá del que, sin embargo, nadie sabe nada. Conforme uno suma años, está más y más convencido que de Dios y del sentido de la vida sabe tanto el Papa como un pastor de cabras. Nada. Nos iremos sin saber por qué hemos venido y qué hacemos aquí. Tal vez hoy me haya levantado cabreado y con mal pie, posiblemente, pero eso no cambia las cosas.