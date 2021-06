Vacuna sin ‘selfie’

Fiebre, dolores musculares, cansancio... La segunda dosis de la vacuna de Moderna me sentó como un tiro. Dos días arrastrándome, medio mareado, sin ganas de nada. Pero ya está. El caso es que de la primera casi ni me había enterado, si no hubiera sido porque el dolor en el brazo me estuvo recordando el pinchazo durante un par de días, pero la segunda... Ya me lo advirtió la enfermera, que era posible que me encontrara mal un tiempo, y acertó. Por lo demás, me pareció que todo funciona a la perfección. Había más líneas para vacunar en el Recinto Ferial que la vez anterior. No hay colas de ningún tipo, el proceso es rápido y los profesionales asignados hacen su trabajo con eficacia y simpatía, cosa que se agradece. Nada más vacunarme me encuentro con una amiga en la zona habilitada para la espera posterior y me pregunta si ya he colgado el selfie de la vacuna. La verdad es que aunque he visto a un montón de amigos y conocidos retratados en el momento del pinchazo, ni se me había ocurrido, ni en esta ni en la anterior. Me dice en broma que sin selfie no se considera válida y no me darán el certificado covid. Nos reímos un rato, pero me quedo con la duda, así que decido escribir un artículo a modo de selfie, no vaya a ser que me lo nieguen...