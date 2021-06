Juego peligroso

Desde que el tremendismo se coló en la vida política española ya no sabe uno quién es torero/a y quién no, pero da la impresión de que a Isabel Ayuso le falta bastante para estar en sazón. En el juego de ajedrez al rey se le mueve solo lo justo, y la regla máxima es no exponerlo. Hacer en el marco de un gran evento político la pregunta de si el Gobierno hará al Rey cómplice de los indultos es tanto como acusar a este por anticipado de cómplice si los firma (como sin duda hará), lo cual es ignorar por completo el papel del rey en un régimen democrático. Si eso ha sido el inicio de una campaña de la ultraderecha para meter al Rey por el medio en este asunto, alguien debería explicarles lo muy desafortunado de hacerlo, y más en las particulares circunstancias por las que atraviesa la Institución, ciertamente no por culpa del actual Monarca, ejemplar en todo, sino por las del anterior.