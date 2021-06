Plato del día: turista de anzuelo

Nunca en esta isla lo de pescar turistas había sido una expresión literal. No era más que una inocente metáfora. Hasta el pasado 11 de junio. Ese día, Indy Jesse te Riele, un alevín de turista holandés, se quedó enganchado en un anzuelo mientras nadaba alegremente en ses Figueretes, la zona en la que veranea con su familia. Indy, que se llevó un buen susto porque los ganchos, hincados en el gemelo, le tiraban hacia el fondo, no es la primera víctima de los anzuelos abandonados o perdidos que se cobran víctimas imprevistas. Ejemplares sin escamas ni tentáculos que son más de disfrutar del plato del día que de acabar en una bandeja rodeados de patatas y con bien de allioli. Que se lo digan a los vecinos de ses Figueretes y Platja d’en Bossa, que están hartos de acabar cual llises y servioles en sus paseos por la playa. Ellos o sus queridos compañeros perrunos. Al menos tres han tenido que pasar por el veterinario este invierno para que les liberaran de los anzuelos olvidados. Algunos ven a los pescadores plantar sus cañas en la arena al anochecer y se echan a temblar. Años así. Y nadie hace nada. Quizás el testimonio de Indy sirva para que las administraciones tomen medidas. Lo de pescar turistas no es una buena promoción. Salvo que nuestro perfil de visitante sea Hannibal Lecter.