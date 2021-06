Desescalar avasallando

Lo afirmamos a los pocos meses de estallar la pandemia: Ibiza no cambiará un ápice por la crisis. Cuando se retome la normalidad, todo volverá a ser como antes o incluso peor, por el ansia de recuperar el tiempo y el dinero perdidos. De momento, empezamos la temporada dinamitando en un santiamén el sosiego y la paz que registraba la isla: fiestas ilegales, accidentes provocados por conductores temerarios, tiroteos al más puro estilo mafioso y un terrible asesinato machista en un hotel, que marcan un verano que, de seguir por este camino, será socialmente terrible. Y aún no se ha reiniciado el ocio nocturno, que previsiblemente se convertirá en un polo de conflictividad por muchas precauciones que se tomen. Eso sí, al igual que también ocurría antaño, pelillos a la mar mientras la caja registradora progrese adecuadamente.

Sobre el tablero de ajedrez, ahora mismo, las reglas de juego de la desescalada, una negociación en la que todo el mundo comienza a quitarse la careta. Términos como ‘solidaridad’, ‘contención’, ‘mesura’ y ‘seguridad sanitaria’, que en los meses pre-téritos han quedado desgastados de tanto usarlos, ahora han pasado a tener un papel secundario e incluso residual. Llegada la hora de jugarnos los cuartos, prima la defensa de los intereses particulares de cada uno y el instinto de acaparar, a costa de arruinar al vecino si hace falta. Aunque no todo el mundo actúa así, algunos lo hacen de una forma tan grosera que solo cabe subrayar su egoísmo.

El ejemplo más reciente lo ha protagonizado el sector de la restauración de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), que ha mandado un escrito al Govern balear exigiendo el fin de los botellones que se están produciendo tras la suspensión del toque de queda. Hasta aquí todos de acuerdo; la polémica llega a la hora de abordar soluciones al conflicto.

Pide CAEB, nada más y nada menos, que la administración decrete una ‘ley seca’ que impida la venta de alcohol en los supermercados de las zonas calientes del archipiélago, como podrían ser, por ejemplo, la bahía de Sant Antoni o Platja d’en Bossa. El colmo llega ya cuando, en el mismo comunicado, afirman: “No nos referimos a grandes cadenas de supermercados, nos referimos a los supermercados low cost que directamente desarrollan la actividad de licorerías”. O sea, vamos a impedir a las tiendas pequeñas, a los negocios familiares, que comercien con el único producto que realmente les aporta un beneficio. Que se arruinen, pero que no vendan alcohol. Eso sí, si el consumidor camina un par de manzanas más hasta grandes superficies, puede llevarse un carro entero de vodka. Todos los turistas que pretendan emborracharse lo harán, tengan el supermercado más cerca o más lejos.

El disparate es de tal calibre que la noticia apenas ha tenido eco, probablemente por la vergüenza ajena que produce. Cualquiera que haya estado en una de estas zonas turísticas y conozca dichos establecimientos, sabe que venden un poco de todo, pero que viven eminentemente de la venta de alcohol a los turistas, que luego consumen en sus habitaciones o en la playa. Sin embargo, mientras el alcohol sea legal en nuestro país, tienen el mismo derecho a ofrecerlo en sus estanterías que los restaurantes a servirlo en las mesas. Con esta incompresible petición, la CAEB criminaliza a estos comercios, que únicamente ofrecen el producto que les demanda el tipo de turismo chabacano que les frecuenta, y que no han traído ni generado ellos, sino la industria del ocio y la hotelera.

La restauración ha disfrutado del apoyo de un amplio sector de la sociedad, entre el que me incluyo, que ha alzado la voz para que recuperara cuanto antes su actividad y no se viera lastrada por unas restricciones excesivas que hacían inviable su funcionamiento. No es de recibo que ahora este sector pretenda arruinar a otro.

La CAEB prolonga el ridículo cuando afirma que mientras los locales de restauración tienen restringidos aforos, horarios y distancias, sin razonamiento ni fundamento sanitario alguno, se pueden realizar reuniones en viviendas sin límite de personas, a cualquier hora del día, lo que supone un “claro perjuicio” para el sector. Por esta regla de tres, los restaurantes jamás deberían tener horarios ni aforos. Recordemos que antes de la pandemia podíamos reunirnos en los hogares cuantas personas nos diera la gana y durante el tiempo que fuera menester. Es un derecho fundamental no equiparable a una actividad empresarial necesariamente regulada.

Dejamos para más adelante otro ejemplo igualmente sangrante y contradictorio: el protagonizado por el sector del ocio de Ibiza, antes todo prudencia a la hora de desescalar y que ahora monta en cólera porque no le dejan abrir hasta las seis de la mañana desde el primer día. Lo dicho: fuera caretas.

@xescuprats