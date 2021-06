Sant Josep falla en los apartamentos Don Pepe

El desalojo del bloque A de los apartamentos Don Pepe, en es Codolar, debido al peligro de que su estructura colapse y se derrumbe, según los técnicos del Ayuntamiento de Sant Josep, ha puesto en pie de guerra a las familias afectadas, que se niegan a abandonar sus viviendas (30) hasta que el juez se pronuncie sobre su solicitud de paralización cautelar del desalojo. Se trata de un problema muy complejo, pues si bien es cierto que el Consistorio no puede pasar por alto los informes que le advierten del riesgo que entraña la ruina del inmueble para sus ocupantes (ya que si ocurre una desgracia sería responsable de no haber actuado para evitarla), también es cierto que los propietarios de los pisos esgrimen otros estudios técnicos que avalan que el edificio se puede reparar. El Consistorio argumenta que no puede dar permisos de obras de reforma porque el edificio está fuera de ordenación, pues no aparece la licencia de construcción, aunque sí está la del edificio gemelo, ambos levantados en 1964. De hecho, por esta razón la oferta de compra que ha hecho el Ayuntamiento se refiere solo al suelo y no al edificio. Sin embargo, a lo largo de estos casi 60 años los pisos se han comprado y vendido, se han formalizado hipotecas (para concederlas, los bancos antes revisan el estado del inmueble), el Ayuntamiento ha cobrado los impuestos correspondientes... Los propietarios deberán seguir pagando sus hipotecas hasta el final a pesar de que ya no tendrán su vivienda, que sin embargo adquirieron de forma legal.