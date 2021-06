Medio Ambiente en Santa Eulària,una realidad con mucho esfuerzo

De hecho, lo celebramos cada día en silencio, internamente, desde la responsabilidad y la vocación, con la satisfacción de estar contribuyendo a que la sostenibilidad, el reciclaje y la buena gestión ambiental sean no sólo una responsabilidad en nuestra agenda municipal, sino el camino hacia una plena concienciación para que todos los ciudadanos integren hábitos correctos para disfrutar de un planeta mejor.

Los días internacionales permiten informar y aumentar la sensibilización sobre cuestiones de interés y, por tanto, son una cita adecuada no solo para comunicar a la ciudadanía sobre la gestión que se está haciendo desde el Ayuntamiento, sino para poner en valor el gran trabajo que hacen, a diario, muchas entidades sociales que van desde Aliança Mar Blava al GEN, de Amics de la Terra a SOS Sargantana; las empresas de gestión de residuos, de gestión ambiental y de kilómetro 0, y otras administraciones como el Consell Insular o entidades del Govern balear, como el Ibanat o el Cofib, además de la propia conselleria de Medi Ambient. Y ese es el objetivo principal que pretende el evento que hemos organizado, ECOUC, una llamada a la sostenibilidad.

Resulta decepcionante que se cuestione a la ligera la gestión ambiental del Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en los términos utilizados por la concejala socialista, con afirmaciones no contrastadas, sin datos e ignorando la realidad. La confrontación política es necesaria y enriquecedora, pero resta, y mucho, cuando se utiliza sin fundamento como arma política meramente descalificadora.

La situación en la que se encuentra nuestro planeta es crítica y siempre nos resultará insuficiente cuanto hagamos, pero a su vez, ésta es también para nosotros una motivación para seguir trabajando, sin pausa, para conseguir una Santa Eulària des Riu cada vez más sostenible. Uno de nuestros proyectos más destacados es la mejora del servicio y la calidad del agua. Se han hecho importantes inversiones en la municipalización y modernización de toda la red municipal de agua en más de 200 kilómetros de tuberías y se han implementado ya sistemas de telelectura para detectar fugas y optimizar el servicio del agua. Se ha aumentado notablemente la calidad del agua consiguiendo preservar los acuíferos con la introducción del agua desalada y, actualmente, se está construyendo en Jesús un nuevo depósito de agua que garantizará el suministro a la población en caso de avería. El Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu ha solicitado que la depuradora de sa Coma facilite al municipio suministro de agua regenerada para el riego y baldeo, y se está trabajando con el Govern para recuperar la balsa de riego de sa Rota. Y, no hace tanto y sin ser de la competencia del Ayuntamiento, hemos construido una arteria para llevar agua desalada al norte del municipio porque el Govern no ha querido asumirlo, o gestionado lodos de depuradora de una manera sostenible económica y ambientalmente, y muy eficaz.

Contribuir a la lucha contra las serpientes invasoras es otro de nuestros objetivos y, aunque no tenemos plenas competencias respecto a este tema, recientemente se ha hecho entrega de 200 trampas a voluntarios/as del municipio, a las que hemos añadido 220 más, entregadas a la Federación Balear de Caza. Se han hecho fajas de prevención de incendios en las zonas de Valverde, Cala Espart, can Espatleta y Can Guasch y se ha abierto una línea de ayuda a particulares para que hagan lo propio en sus parcelas.

La primera fase de la recogida de los residuos de la fracción orgánica en los productores singulares es ya una realidad establecida desde el 2020; estas empresas optan también a bonificaciones con el fin de fomentar la recogida selectiva. Desde hace años, Santa Eulària des Riu ocupa las primeras posiciones de recogida selectiva del resto de fracciones recuperables, gracias por supuesto, a la colaboración e implicación de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio.

Hablar del plan de limpieza sostenible de playas y gestión de la posidonia que implantamos hace ya 10 años, de la gestión de plagas, de dragados y de las limpiezas constantes del río o de alguna de las decenas de intervenciones que se plantean al largo del año, resultan innecesarias en esta carta, aunque es de fácil acceso informativo para quien lo requiera.

Señora Rita Planells, es de agradecer la preocupación que muestra por el medio ambiente del municipio y deseamos hacerle saber que será bienvenida cualquier aportación constructiva que desee sumar a nuestro proyecto medioambiental para el municipio, porque preservar y cuidar el Medio Ambiente compete a todo el mundo. Y, el año que viene, esperamos poder verla en la segunda edición de EcoUc para que se pueda informar mejor sobre los proyectos de medio ambiente que se hacen desde el Ayuntamiento.

Mónica Madrid

Concejala de Medio Ambiente de Santa Eulària