Ibiza (añádanle el palabro en inglés que les apetezca) y dispónganse a vender. En el caso que encontré en Instagram, donde me asaltaron las pérfidas cookies, era una palabra en inglés que apela a la raigambre de la isla y que da nombre a una marca de calzado. «Esta firma no la tenía controlada», pensé medio nanosegundo antes de entrar en su página web para ver qué maravillosas espardenyes y sandalias confeccionan. Y los precios, todo hay que decirlo. Monísimo todo. ¡Y con unos nombres tan ibicencos! Esa cala a la que ni te planteas ir en verano porque está llena de influencers, esa otra que te recuerda los mejores días de playa de tu infancia, la que te cura todos los males, la favorita de tu madre... ¡Y todas con sus nombres reales! ¡Albricias! ¡Alabada sea santa Toponimia! Ni asomo de Atlantis, cala Bonita, Cueva de la Luz... Miel (de Ibiza) sobre hojuelas (de blat de xeixa, claro). Pues no. Resulta que la empresa simplemente usa como reclamo el nombre de la isla. Y ahora viene lo mejor. Los envíos son gratis a toda España excepto, ¿adivinan dónde? ¡Bingo! ¡Las islas! Ibiza incluida. Usurpar el nombre no parece ser pago suficiente. No es la única que lo hace. Las empresas que lo usan son legión. Y nadie controla su uso. En el nombre de Ibiza, Formentera y el consumismo santo.