Mejor ser guionista de series de TV que político

Pregunté hace años en una cena distendida a su antecesora, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a qué se dedicaría cuando terminara su etapa política, y no dudó en afirmar: «A ser guionista de televisión, porque la realidad de la política por dentro es más interesante aún que las tramas que nos enseñan la series». Sirva aquella respuesta de Soraya como pista de lo que puede estar tramando ahora mismo Pablo Iglesias, fundador de Podemos. O de ‘Pudimos’, como lo apodan algunos desengañados. Lo cierto es que sin Iglesias la actualidad política española está mustia. El rey Felipe VI debe estar más tranquilo porque, si no se le ocurría aquel día otra cosa, Pablo arremetía contra la Monarquía. El rey hasta se tomó una cerveza el viernes en una terraza de la Plaza de Oriente con Sousa Rebelo, presidente de la República portuguesa. Venían del Palacio Real de escenificar la candidatura ibérica a la Eurocopa de 2030. Los ministros del Gobierno respiran aliviados porque los Consejos son menos tensos y ahora ellos tienen opciones de colocar algún titular en medios, antes casi imposible con el guion habitual: solo la ocurrencia diaria de Pablo, algo o nada de Moncloa, y la corruptela de turno del PP, aunque fuera vieja. El resto vacunación.

Ahora, sin Pablo, Pedro Sánchez luce más en las noticias, lo que prueba que el vicepresidente lo contraprogramaba. Su hiperactividad se hace más visible: esta semana ha estado en Libia introduciendo a empresarios españoles; en el partido de fútbol contra Portugal, acompañando al primer ministro luso; en una larga conversación con el secretario general de la OTAN; en otra con Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. Nada o muy poco de esto hubiéramos sabido de continuar Pablo Iglesias en escena.

Pero volverá, no lo duden. Su corte de la coleta deparó la imagen más viral del mes de mayo y el silencio de sus redes -antes enviaba una media de ocho tuits diarios- es la antesala de una reaparición sonada, con otro look, con otra profesión, pero siempre en los titulares. Instinto mediático para ello le sobra y ahora demuestra que hasta de su silencio sabe hacer noticia. Muy pronto en sus pantallas. Aún no sabemos en qué papel, pero sí se puede garantizar que de protagonista en el reparto.