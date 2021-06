Yo también me atrincheraría

Es una vergüenza que los vecinos del bloque A de los apartamentos Don Pepe se enteraran primero por la prensa de que los echan. Es terrible que casi no les den tiempo ni para empaquetar su vida. Es indignante que el Ayuntamiento recurriera el auto judicial del TSJB de noviembre que le obligaba al realojo inmediato de las familias expulsadas en junio de 2020, pese a la pandemia. Es sonrojante escuchar después las declaraciones de miembros del equipo de gobierno solidarizándose con el drama de esas mismas personas a las que están tratando con tal falta de humanidad. Si es cierto que existe la menor posibilidad de colapso del edificio, como alega el Consistorio, su deber es evacuar a los residentes, claro que sí, pero con una alternativa habitacional realista por delante. ¿De verdad se cree Guerrero que en dos meses van a encontrar un alquiler que puedan pagar en Ibiza mientras, además, la mayoría tiene que seguir haciendo frente a la hipoteca de la casa que pierden? ¿Que se puede lavar las manos con una oferta de compra que no sale ni a 30.000 euros por vivienda? Los vecinos del Don Pepe han sido estafados. Ellos compraron sus pisos legalmente con el asesoramiento de los bancos y el beneplácito de las administraciones. Invirtieron de buena fe sus ahorros y pagaron puntualmente sus impuestos. Y el Ayuntamiento no puede eludir ahora su responsabilidad en esta estafa con limosnas. Y no por «compasión», sino por justicia.