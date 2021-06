Balears: perilla l'autonomia

Si bé és veritat que no podem comparar la situació actual a la de cap estat federal, que les Balears no són cap land d’Alemanya per entendre’ns, també ho és que l’ofegament cultural, lingüístic, etc que vàrem patir durant el franquisme ara ha de buscar maneres més sibil·lines de mostrar-se. Perquè no ho pot fer, per l’arquitectura legal existent, de manera òbvia i evident. Tenim un Parlament, que pitjor o millor intenta representar la sobirania popular dels pobles de les Illes Balears. Comptam amb un govern, que pitjor o millor crec que fa el que està a les seues mans (que no és massa) perquè les Balears puguin anar tirant endavant sense passar a ser definitivament una altra platja de Madrid. Tenim consells insulars que, si més no, es reclamen hereus de les nostres institucions històriques d’autogovern. Ens deixen exhibir la bandera (encara que llavors hi hagi policies que, com aquell de Girona, afirmin que hi ha una llengua de la bandera: “hábleme en el idioma de la bandera”). La nostra llengua és present, de manera molt desigual, a àmbits formals i informals (amb una batalla permanent dins l’àmbit educatiu, que fa molt de mal, però més en faria una educació monolingüe, com voldrien alguns).

Som molt lluny de l’autonomia que voldríem els independentistes (l’autonomia que ens cal és la de Portugal, hem dit moltes vegades), i de la federació amb qui ens vengui en gana (que, no en tenc cap dubte, en situació de plena democràcia i exercici del dret d’autodeterminació seria amb Catalunya i amb el País Valencià). Molt lluny. Però també som lluny de l’Espanya que somiava, enmig del naufragi, la Generació del 98: monolingüe, monocultural, mononacional i, sociològicament, mononeuronal. Si de vegades ens deixam dur per la passió del moment, enemiga del matís, avui crec que toca matisar, en explicar això que intentam.

Escric aquesta columna convençut que la minsa autonomia (però porcions d’autonomia, al cap i a la fi) que actualment tenim a les Illes Balears, guanyada amb suor i esforç, es troba en perill segons quina siga la deriva electoral de les pròximes eleccions dites autonòmiques. Perquè no hi ha, senzillament, el perill d’una alternança electoral (ara guanyen els conservadors, ara ho fan els progressistes, com toca en un sistema dinàstic com el nostre, ancorat al segle XIX). Ara el perill ve del fet que, al Regne d’Espanya, ningú no ha posat línies vermelles a l’extrema dreta, als que volen de bon de veres subvertir la Constitució, als que posen en perill el sistema democràtic -sense dir-ho- i el sistema autonòmic -dient-ho descaradament. Ja ho hem apuntat d’altres vegades: a França, si fa falta, els trotskistes voten el partit conservador si amb això eviten que mani l’extrema dreta; a Alemanya, s’alien abans la CDU i Els Verds que no la CDU i Alternativa per Alemanya. Arreu de l’Europa civilitzada i amb tradició democràtica, pacten abans extrema esquerra i democristians que no democristians i extrema dreta. Al Regne d’Espanya, no. Al Regne d’Espanya, PP i Vox no tenen cap problema a fer pactes en un munt de comunitats autònomes, o a fotografiar-se a la Plaça Colom de Madrid juntets contra els indults als presos polítics catalans.

Això ens permet intuir que, a les pròximes eleccions, si la suma de PP i Vox tengués, a les Illes Balears, un diputat més que la suma de tots els altres, com que no hi ha línies vermelles, com que l’extrema dreta està perfectament integrada en el nostre panorama polític, hi hauria pacte. I, per tant, que tendríem al govern un partit que està en contra de l’autonomia (de l’Estat de les Autonomies, en general), de l’oficialitat de la llengua catalana (s’hi han manifestat sempre que han pogut), de la gestió d’Educació i Sanitat per part de la nostra comunitat autònoma... Que estan, en definitiva, radicalment en contra de l’actual ordenament constitucional espanyol. Si aquí fos Alemanya o França, el PP pactaria abans amb Podem, amb el Partit Obrer d’Unificació Marxista, amb Bildu, amb la CUP o amb Nafarroa Bai que no amb Vox. Però, tornem-hi Pere amb ses maces!, Spain is different: aquí el PP pactarà abans amb Vox que amb Bildu. De fet, ja hi ha pactat. I ho pot fer, i previsiblement ho farà, a les Balears, si això li pot suposar tenir el govern. Només que pactant-hi posarà en perill l’autonomia mateixa del nostre país.

Mentrestant, l’esquerra no hi està oposant les armes que pertocarien. Però això ja són figues d’un altre paner, i en parlarem en un futur lliurament.