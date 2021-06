La trágica muerte de una joven de 21 años, asesinada por su pareja que la arrojó por el balcón de la habitación del hotel en el que se alojaban. Después, el hombre, de 26 años, se suicidó lanzándose al vacío. Es el segundo crimen machista ocurrido en las islas en pocas semanas, después de que un hombre matara a su exesposa, embarazada, y a su hijo en Mallorca. El mismo día en que conocíamos el asesinato de Ibiza, en Girona otro hombre mataba a puñaladas a su mujer. La violencia machista no cesa.

El Consell de Ibiza no estuvo en la presentación de los resultados del estudio de cuatro islas que se llevó a cabo desde Menorca porque no participó en la elaboración de ese informe ni fue invitado. Todos los datos de Ibiza fueron aportados por Ibiza Preservation Fund, por lo que el Consell no tenía por qué estar representado en la reunión. En el caso de las otras islas (Menorca, Fuerteventura y Lanzarote) sí fueron Consell y cabildos quienes aportaron la información, pero no en el caso de Ibiza, de modo que la ausencia de la institución estaba justificada.