Juny, la carn és feble

El mes de juny, més que qualsevol tascó, parteix en dues meitats el gir de l’any. És la cresta alerosa que separa dues vessants. Més encès, lluminós, de dies llargs... ‘L’any en estampes’ M. Villangómez

Sí, efectivament, és així i mai perfectament tot el contrari. I si ho diu un poeta, encara més es carrega l’home de raó. Juny trenca el ritme marcat per l’hivern, tanca una oberta porta i n’obre un altra estratègicament situada en la versió i en les expectatives estiuenques. Juny, doncs, és la peça clau que articula - a ritme de vertigen els alegres, humits dies que per l’horitzó de juny, s’acosten amb frenesí i delectació amorosa, de plaer personal, però a la vegada compartible en qualsevol moment propici a la intimitat dels cossos barrejats en plena revolta, que això i altres coses també és i significa l’estació que, almenys d’uns forma oficial, aixecarà el teló el proper 21, dilluns. L’escenari teatral està servit i l’aldarull de gents i persones serà puríssima realitat al nostre abast. Sensualitat d’harmonia i d’equilibri, enormes, denses gotes per fortuna perilloses d’erotisme concentrat a l’oratjol i al redós de la ja perduda estabilitat. A Déu gràcies.. Perquè al fil del que diu la Bíblia, l’esperit és fort però feble la carn. Amén.