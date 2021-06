Un grito llamado uc

El hombre viene gritando en la tierra justo después del primer mordisco a la manzana prohibida. Merendársela como si nada supuso el pistoletazo de salida de su apasionante aventura en el planeta. Hasta entonces, anduvo con encefalograma plano zanganeando en el Edén a expensas del Creador, ‘el amo’. Solo recién expulsado de esa especie de parque temático que era el Paraíso es cuando se desvela el potencial de su verdadera naturaleza, la humana a secas, y con ella todo el torrente de emociones que la caracteriza. Y para expresarlas primero fue el grito y luego vino también la palabra, nacida entre balbuceos de aquel, de la colisión atropellada de vocales y consonantes inconexas en la garganta enrojecida, como mundos que se forjan en el embate de los astros. (El grito es el Big Bang de las palabras, hubiera dicho sin tanto romance un publicista).

Miedo, placer, dolor, alegría… esa es la entraña donde hurga el grito, que no es sino un estallido de voz, sin lengua ni raza, pura comunicación oral que traspasa fronteras. Anida en él la imperiosa necesidad de transmitir sin demora toda clase de mensajes, tal como hacen las campanas de una iglesia, a todo volumen y a diferentes intervalos. Se grita, en suma, por la intensidad de una emoción que impele anunciarse a toda prisa a los demás lo más lejos posible. Con el grito, la voz se dota de alas.

En una antología de gritos debería aparecer, entre muchos, el de la ducha en la película ‘Psicosis’, terror en donde la sangre se vierte en blanco y negro. También, cómo no, el del famoso cuadro de Edvard Munch, titulado ‘El grito’ justamente, si bien en realidad nos hallemos aquí ante un grito mudo, pura soledad y angustia existencial. Aun sin oírlo, es el que más tímpanos perfora, incluso el del corazón. En este caso, son los ojos del personaje los que chillan; su boca, muy abierta, pero solo para atrapar la última bocanada de aire: el hombre también es pez ahogándose fuera del agua. Asimismo, añadiría otro grito, el de guerra que usaban los antiguos atenienses en batalla (sonaba algo así como ‘¡alala!’) imitando el ulular del mochuelo, ave que representa a su diosa favorita, Atenea. Pero de todos, mi grito favorito es el llamado de uc, originario de las Pitiusas.

La Enciclopedia de Ibiza y Formentera nos dice que uc «es un tipo de grito largo que se hace en varios contextos en las Pitiusas como medio de comunicación». Deriva del verbo catalán ucar, que significa ‘hacer ucs’. Es puro sonido gutural y onomatopéyico, un alarido de vocales. Vendría a sonar así: ‘¡Atuuiaaaaaaaajajajaiii!’ (Absténgase el lector de ensayarlo en casa si no desea convertirse en blanco de la ira de los vecinos). Figura como una de las manifestaciones más atávicas de la cultura popular pitiusa, de origen muy antiguo y actualmente en desuso desde la total transformación por el turismo. Si primitivamente la población pitiusa se hubiera concentrado en pueblos y no en un hábitat rural disperso, el arraigo de este grito habría sido menor, pues nació de la necesidad de salvar las distancias entre las casas. Las unió de alguna manera; todas quedaban a tiro de un uc entre sí. Su gran versatilidad expresiva es otra cualidad a añadir, podía comunicar diferentes cosas; el uc era algo así como el comodín de los gritos. Explica Antoni Marí, investigador de etnología pitiusa, que solía usarse como irrefrenable expresión de alegría, muy asociada a las fiestas, pero también para mofarse ruidosamente del prójimo. A veces hasta para desafiar a alguien. O simplemente como exaltación del individuo, una forma estrepitosa de autoafirmación, de intercalar un paréntesis identitario en medio del anonimato de un mundo rural de soledad en el campo en que apenas se levanta la cabeza al paso del forastero mientras se trabaja. Existía igualmente un uc de «ir por casa», en palabras de Marí, utilizado para visitar viviendas ajenas; era el modo de anunciarse antes de entrar, ya que las puertas solían permanecer abiertas. En este caso se producían variantes en el grito, haciéndolo más breve y sin alzar tanto la voz. Solamente bajo estas circunstancias, y también conduciendo el ganado, podemos ver a la mujer pitiusa echando mano del uc. Fuera de esto, su uso se lo reservaba el hombre como atributo propio. La testosterona flotaba en el aire, la del cacareo de los gallos uniéndose a los ucs de turno. El escritor norteamericano Elliot Paul, que vivió en Santa Eulària en los años treinta del siglo pasado, fue testigo de cómo en ocasiones un uc al anochecer arrastraba a otros; desde todos los rincones jóvenes y ancianos se sumaban en la oscuridad al estruendo. Este autor lo compara con el grito de guerra de los indios de su país, aunque más burlón pero no menos aterrador, dice.

El uc suponía, en definitiva, el contrapunto al tradicional mutismo del payés, un aullido de tierra adentro, la manifestación más ruidosa de la predilección de éste por el campo sobre el mar. Campesinos siempre, pescadores a ratos. A la tierra le entregaban su esperanza y su energía, una vitalidad rural simbolizada en esos hipnóticos gritos; al mar, quizá los susurros.