No era cierto que no lo conocía; aunque no parecía el mismo. Hacía casi un año de la primera y única vez que visité el pabellón deportivo y, por aquel entonces, parecía una habitación inmensa de un hostalito para viajeros. Cama, mesita de noche y una silla para colocar las escasas pertenencias de los ocupantes; visitantes fugaces de sa Blanca Dona, aunque no por turistas. Durante el tiempo que duró la cuarentena la pista sirvió de cobijo para algunas de las personas sin hogar que habitaban las calles de la isla. Las gradas, que el pasado sábado rugían gracias a los aficionados del bádminton pitiuso, fueron testigos silenciosos de más de tres meses de convivencia entre extraños. Ellas mismas pudieron comprobar cómo un gran número de usuarios, desahuciados previamente por la sociedad y por ellos mismos, encontraban de nuevo la ilusión al verse provistos de sus derechos fundamentales: comida, agua, higiene y techo. Esas personas que, a día de hoy, han vuelto a la calle, de donde se les sacó por precaución covídica, y que deberían estar instaladas (hace más de una década) en el albergue de es Gorg. Y a pesar de la alegría de la afición ante las jugadas de los volantistas pitiusos durante el histórico partido, el pabellón me parecía más humano antes. Cuestión de prioridades.