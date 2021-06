La pandemia ha hecho incrementar el número de neo rurales en zonas deprimidas de la península y en no tan deprimidas, más conocidas como segundas residencias de alto standing o pijas como prefieran (no seré yo quien las nombre) Familias que habían decidido dejar las zonas urbanas para dedicarse a otros menesteres en el campo (estos son los mínimos) y otras que el confinamiento en un piso donde tu horizonte es el vecino del quinto han anticipado su opción rural. Lo cierto es que cada día los medios de comunicación hablan de este fenómeno que ha revitalizado a muchos pueblos (casi todos cercanos a las conurbaciones). Alejarse sí, pero a tiro de piedra de un centro comercial, por los domingos, claro. Nuestra isla no es ajena a la convulsión producida por ese aislamiento de covid y por lo que nos cuenta Carmelo Convalia el incremento de neo rurales de a dos millones la finca va en aumento, no sea que vuelva el bicho y nos pille en el centro de París encerrado entre las cuatro paredes de un piso con vistas al de enfrente.

Los precios aquí según sea cerca o a orillas del mar o en el altiplano de la Mola varían en función de ese horizonte. Aunque existen diferencias claras lo cierto es que solo las pueden comprar los pudientes de verdad. Porque el metro cuadrado va de siete a quince mil euros. Cualquiera de las dos cifras dan un mareo a quienes tratan de establecerse en Formentera por si vienen mal dadas o porque han decidido pasar página y buscar una parte importante de tranquilidad y cierto contraste con el estrés de las grandes ciudades (aviso que aquí no hay semáforos lo que no es garantía de que no tendrá atascos, pero llevaderos). He hablado de París porque en estos últimos tiempos, incluido el invierno en este Año II del Covid, la presencia de ciudadanos franceses o francófonos ha sido muy notable hasta el punto que se ha convertido en tema de coloquio de bar o conversación genérica sobre la temporada. Estamos refiriéndonos a compradores de ese lujo, la vivienda. Porque para visitantes esporádicos (de fin de semana o de vuelta rápida) los mallorquines han redescubierto que ‘Formentera existe’ y como el año pasado, el I del Covid, siguen viniendo para confirmar que no estamos tan lejos unos de otros. Todo lo acontecido hasta hoy, unido a lo que dicen los libros de reservas de muchos establecimientos nos conduce a un optimismo moderado…