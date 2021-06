Nos vamos a reír toda la noche

Todavía me estoy recuperando del ataque de risa. Que dice el Govern que el sábado se acaba el toque de queda. No se me ocurre mejor día para levantar una medida tan drástica, sobre todo para el sector del ocio nocturno, a dos velas desde hace más de un año. Parece una broma de mal gusto. ¿Dónde irá la gente que quiera seguir la farra con toda la oferta de jaleo nocturno cerrada, incluso la de restauración? Y si además aumenta el número de personas que podrán participar en reuniones sociales y familiares, como han anunciado, la consecuencia lógica será un aluvión de fiestas caseras y de botellones en calles, plazas, polígonos industriales... Pero no se alarmen, todo está controlado. A la endémica carencia de policías se suma el anuncio del Ejecutivo regional de que incrementará los controles para evitar botellones. No han dicho cómo lo harán, como es lógico, porque será una tarea tan hercúlea como inútil. Conste que no estoy en contra de eliminar un toque de queda. Al contrario. Pero me chirría que decaiga esta medida cuando el sector del ocio nocturno sigue sin poder abrir. Y lo más sangrante, ¿cómo controlarán a miles de residentes y turistas que aprovecharán para disfrutar de la noche, tanto tiempo después? Nos vamos a reír un rato largo...