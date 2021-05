França: llengües i tribunals

Per confirmar allò que deia Lluís Vicent Aracil (que Espanya, si ho entenem bé, és bàsicament una regió de França; entengui’s regió en sentit espiritual i no geogràfic), ara és el sistema judicial francès el que ataca les llengües minoritzades i minoritàries dels territoris sota govern de la República.

Fa un parell de mesos, l’Assemblea Nacional Francesa va aprovar una llei que, per al país del jacobinisme, resultava completament revolucionària: la llei que obligava, per primera vegada, a donar un paper -encara que, des del nostre punt de vista quedàs per sota del que els hauria de correspondre- a les llengües minoritzades i a les minoritàries dins el sistema educatiu francès. La llei, auspiciada pel diputat bretó Paul Molac, del grup de la República en Marxa, encapçalat pel president Emmanuel Macron, gràcies a una aliança entre la Unió Democràtica Bretona i l’esmentada República en Marxa, permetia l’ús de grafies no franceses (determinats accents del català, per exemple, o algunes grafies del bretó o del neerlandès), assegurava l’ensenyament de les ‘llengües regionals’ dins el sistema educatiu públic i fins i tot obligava a vehicular part de l’ensenyament general en aquestes llengües.

Teòricament, l’estatus de les ‘llengües regionals’ de França quedava per sota, encara, del de les ‘llengües autonòmiques’ al Regne d’Espanya, però constituïa un avanç molt significatiu en relació al que hi ha hagut fins ara a la república vesina. Introduir de manera significativa les ‘llengües regionals’ dins el sistema d’educació públic francès venia a trencar notablement el jacobinisme imperant a França. La cosa pareixia que anava endavant, perquè una majoria ben significativa tant de l’assemblea com del senat hi havia votat a favor.

Però el jacobinisme de sempre no estava aturat. De fet, el jacobinisme, des de fa un parell de segles, no descansa mai. I comptava amb elements importants. Sense anar més lluny, la llei no li acabava de fer el pes a Emmanuel Macron, que mai no hauria posat en marxa el dispositiu de Molac. La república pot estar en marxa de moltes maneres, i la de Macron i la de Molac es veu que no encaixen gaire. Això sol passar en els catch all parties. Que ho arrepleguen tot i llavors de vegades no s’entenen. Macron, emperò, va quedar en un discret segon pla, mentre el ministre d’Educació, Jean-Michel Blanquer, arronsava el nas directament davant la llei. Pel que ha transcendit de la premsa francesa, va ser precisament el ministre Blanquer qui va buscar desesperadament els diputats necessaris per dur la llei davant el Tribunal Constitucional francès, amb tot tipus de pressions. Perquè després diguin que hi ha separació de poders! (De fet, el ministre d’Educació ha reconegut que havia pressionat diputats del seu partit perquè portassin la llei davant el Constitucional francès). Blanquer va trobar, a la fi, els seixanta jacobins de pedra picada per portar la llei al tribunal. I el tribunal no va fallar. Es veu que, a la nostra part del món, els jutges no fallen mai. I fa uns dies va dictaminar que la llei que finalment donava algun estatus a les llengües regionals de la República francesa era contrària a la Constitució. De manera que el president no ha hagut de sancionar la llei. I aquesta, sine die, ha quedat sense efecte.

Aquest episodi constitueix l’atac més contundent contra la llengua catalana que s’ha dut a terme durant els darrers anys. A França, els atacs contra el català van pel broc gros, sense contemplacions, perquè encara s’està construint l’arquitectura legal de la protecció de les llengües allà anomenades regionals. A la regió espanyola de França, mentrestant, continua la guerra de guerrilles. Aquí l’arquitectura de la protecció de les llengües a Espanya anomenades autonòmiques (amb la mateixa voluntat denigratòria amb què a França apliquen el terme regionals) sembla més segura. Però la voluntat d’anorreament de la pluralitat lingüística per part dels jacobins és exactament la mateixa. A Alacant, sense anar més lluny, s’està vivint un episodi que segurament supera qualsevol que es pugui viure a llocs aparentment més jacobins, com ara França: es demana la suspensió de feina i sou durant disset anys d’una directora i un professor d’un centre públic perquè varen enviar una carta als pares en valencià, sense la corresponent traducció a l’espanyol. Es veu que algú de la caverna més pura la va rebre, la va portar al jutjat i... els jutges no fallen mai: a por ellos! Dubt que una amenaça d’aquest tipus pogués caure dalt cap professional de l’Educació enlloc d’Europa. Estic segur que seria impossible en un lloc amb dues llengües oficials (com és el cas d’Alacant). Però, ja se sap, Spain is different. Aquí l’oficialitat ja no és que asseguri l’ús públic en igualtat de condicions de dues llengües amb caràcter oficial, sinó que ni tan sols assegura que puguis usar una de les dues llengües oficials -sempre la mateixa, per cert- amb la confiança que no seràs perseguit pel fet d’usar-la.

A Perpinyà, per cert, la gent ja s’ha manifestat contra la decisió del Tribunal Constitucional francès. Queda país, cosa que als jacobins els cou de mala manera.