El ser totalitario

El totalitario, como escribió Albert Camus, no busca la unidad, sino la totalidad y el aplastamiento de las diferencias. Aplastar al diferente, al Otro, sigue siendo el objetivo de esta gentuza. Y su tiranía, proceda del método que proceda, del mal que la inspire, no se construye sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las ausencias de los demócratas y sus claudicaciones. Lo peor de todo es no darse cuenta de que asistimos cada día al retorno de la historia más nefasta, que trajo consigo algunos de los grandes dramas de la humanidad de la mano del comunismo y del fascismo, todo ello envuelto en celofanes populistas y nacionalistas. Si bien es cierto que el sueño liberal no beneficia a todos por igual, no lo es menos que, con sus defectos, ha logrado crear las sociedades democráticas más equitativas que existen, todas ellas basadas en el imperio de la ley y en la división de poderes. No estaría mal preservarlas de los riesgos que corren, incluso dentro del propio sistema.

La detención, por parte de Lukashenko, de un joven periodista opositor, tras un secuestro aéreo, prueba hasta dónde es capaz de llegar el dictador bielorruso para salirse con la suya. Lukashenko lleva en el poder 27 años, uno más de los que tiene el periodista, que se suma a los cientos de presos políticos –estos sí lo son, no los dirigentes del procés– detenidos en Bielorrusia desde las últimas elecciones amañadas de agosto de 2020. El rocambolesco acto de piratería supone, además, la violenta internacionalización de un conflicto doméstico y la prueba, una vez más, de la impotencia de la UE y de Estados Unidos para hacer algo eficaz y contener los desmanes de un sujeto altamente peligroso como es Alexander Lukashenko. El mismo que viste y calza que un día no demasiado lejano bromeó con que Putin era un dictador bastante peor que él. Siempre hay un totalitario dispuesto a empeorar el género.