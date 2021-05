Mònica obre l'estiu

Mònica -guapa, simpàtica sempre atenta a tots i a tothom- el bon lector, l’agradable lectora la pot trobar a primeríssima línia de ‘Los valencianos’, tot un clàssic a la vida i a la tradició de Vila al llarg de tantes i tantes dècades de la nostra història més íntima, més particular i pública. Això vol dir que quan el poeta emèrit per la gràcia de Deu , un servidor, acut al lloc esmentat i demana una gelat -de xocolata vol dir que l’estiu aquí, a casa nostra oficialment és un fet concret, indiscutible. Aixecada la porta dels gelats -no oblidem mai el ‘blanc i negre’, una de els especialitats de la casa,-l’estiu una vegada més és present i potent entre nosaltres. Cada any passa el mateix i la propaganda però també la realitat ho confirma. Los valencianos és un dels nostres cap i casal perquè parla del rite i del costumbrisme pitiús al cent per cent, és el patriotisme -val la parauleta per una vegada i només per una vegada- que ens caracteritza. El lloc és evocador des d’un prisma personal però també transferible, col·lectiu ubicat als inicis dels anys seixanta del segle passat, quan tots nosaltres podríem sentir les cançons de moda i a la moda, tú bailas como nadie, tú bailas como nadie, baby, rock, baby rock, tú eres la chiquilla, simpática bambina, baby rock... en les veus sempre tan harmòniques com delicioses del Dúo Dinámico, sense oblidar Françoise Hardy/tous les garçons et les filles.... Estiu total a la placeta aquella que malgrat tot encara viu i sobreviu amb l’ample varietat de gelats de tota mena. Aquells dies del passat, aquests dies de llum del present. I l’amic Toni Galiana sempre a la vora.. Gelat de xocolata, ja és estiu. I fins l’octubre proper.