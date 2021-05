Ibiza, isla hotel

Ojalá se tratara solo de hoteles, obviando claro a los que se han escudado en esta actividad para funcionar como discotecas al aire libre para desespero del vecino, y no del alquiler vacacional, que ha terminado por romper todas las costuras de Ibiza, acentuando la carestía de la vivienda y la sobreexplotación de los recursos naturales, y que el Consell se lanza alegremente a incentivar tras el paréntesis forzoso del covid. La excusa, no lo niego, es buena, y da votos. «Ayudar a los payeses», y en un doble sentido. Les autoriza a albergar turistas en temporada y elimina la necesidad de licencia previa para obras de reforma y rehabilitación en suelo rústico común, salvo para inmuebles catalogados, además de otras garantías urbanísticas. Es el «tú primero hazlo» de siempre convertido en ley. Un caramelito para los especuladores, que serán los verdaderos beneficiarios de un reglamento que de propina amplía las plazas turísticas, y no duden que sus futuros ocupantes, que se presumen «de calidad», exigirán piscina. Hay que ayudar al campo y evitar que el mantenimiento del paisaje y el patrimonio de Ibiza represente una carga para los propietarios rurales, eso es indiscutible, pero nunca convirtiéndolo en hotel. Un lector escribía en el Facebook del Diario que «aquí se alquila hasta la sombra de los pinos», y tristemente es verdad. El cliente pone la pasta y la isla el agua... que no tiene.