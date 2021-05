Vacunas, mentiras e insidias de Salud

En Ibiza y Formentera la vacunación no avanza porque hay más rechazo que en las otras islas. Con todo el cuajo afirmaban los capitostes de Salud que si éramos las islas con menos vacunados de Balears era por nuestra culpa, porque nos mostrábamos más reticentes que los otros baleares a acudir a la cita con la aguja. Eso nos vendían, aunque nunca aportaron cifras, hasta que la conselleria ha puesto a disposición de los ciudadanos su visor covid y hemos visto con estos ojitos que todo era mentira. Resulta que, echando un vistazo a los datos, hemos comprobado que Menorca registra mucho más rechazo a la vacunación que Ibiza. De hecho, nuestra isla, tan denostada por Mallorca, es la que tiene menos negativas a acudir a las citas. Y también es Ibiza la isla en la que menos ciudadanos plantan a Salud a la hora de la inmunización. Parafraseando (en versión muy libre) a Loquillo somos una isla bella, «seria y formal». Y es así mal que le pese al Govern, que no para de lanzar insidias sin fundamento contra Ibiza y Formentera. Tengo amigos conspiranoicos que sostienen que Mallorca intenta poner palos en las ruedas de la recuperación de Ibiza, su principal competidor en el mercado turístico, pero a mí no me cabe en la cabeza algo así. Aunque, bien pensado...