De funcionarios/as, muebles y grapadoras

Hace una semana leí un artículo en este diario que me molesto y mucho, quizás más de lo que debería, por que llueve sobre mojado, porque estos días estoy pasando del enfado a la indignación al ver como nada cambia y como personas que apenas conocen la administración pública se permiten criticar a los empleados públicos que ahora gracias a la pandemia, hemos dividido en dos categorías: por un lado los que hacen un servicio público que se han catalogado como servicios esenciales: personal sanitario, policía, bomberos… y después están los otros, los que parece ser que nos tocamos las narices, que, aunque también estamos ejerciendo un servicio público, al no estar todos detrás de una ventanilla o de cara al público, parece que son servicios de segunda, somos los funcionarios que estamos pegados a las grapadoras.

Hoy quiero hablar de estas últimas, las empleadas públicas de la parte administrativa, y voy a usar el femenino, que me disculpen mis compañeros masculinos, porque la gran mayoría somos mujeres y en especial va dedicado a las auxiliares administrativas, que somos las que estamos en todas partes, pero nadie parece ver. Hay auxiliares administrativas en los hospitales, centros de salud, institutos en las plantas nobles de las consellerias, en Tráfico, en el SEPE y el SOIB, en las delegaciones de gobierno, servicios sociales, ministerios, en todos los departamentos de las administraciones locales, etc.

Somos casi siempre, las primeras en atender al ciudadano, algunas presencialmente en departamentos específicos para ello como el SAC o OAC, dando registro de entrada a los documentos que presentan, empadronando, dando la información al ciudadano del trámite que ha de seguir…. Somos esas personas que van a tener que decirle al ciudadano que le falta un documento, que tiene que aportar una fotocopia, que hoy no tiene la ayuda que había solicitado, o que la cita que ha pedido no puede dársela hasta dentro de unos días o unas semanas. Pero también estamos detrás, somos las que iniciamos los trámites, abrimos expedientes y nos ocupamos de que sus escritos y solicitudes se tramiten en el departamento correspondiente y vamos a hacer la mayor parte del seguimiento hasta que recaiga una resolución, y esa resolución llegue al interesado.

Es normal que el ciudadano no entienda o no quiera hacerlo, que las auxiliares administrativas, como otros muchos empleados públicos, no tenemos ninguna culpa de que no se les conceda lo que han solicitado, somos las penúltimas en el escalafón, y no tomamos decisiones, simplemente hacemos lo que nos ordenan, ni más ni menos. No somos responsables de que, si ayer podían presentar algo de forma a presencial, alguien haya decidido que hoy se tenga que hacer telemáticamente y que si ayer les pedían una documentación hoy alguien haya decidido que se necesita otra, pero somos esas personas que por hacer nuestro trabajo vamos a tener que soportar malos modos, gritos e incluso insultos, tanto presencialmente como por teléfono.

Los políticos les dirán que somos unas privilegiadas, pero no, la mayoría de auxiliares administrativa realizamos funciones de la escala superior, por las que no se nos paga ni se nos reconoce, así como a las de atención al ciudadano y las que están en las oficinas de servicios sociales, que por lo menos en mi administración, tampoco se les abonan el plus por su puesto de trabajo.

Pero creo que se va a entender mejor lo que intento explicar, si pego unas líneas de una compañera, fue leyendo las mismas cuando pase del enfado a la indignación, por que no es la única, representa a muchas auxiliares administrativas. Se puede decir más alto, pero no más claro:

«Los trabajadores de la administración pública hemos estado trabajando todos los días desde el principio de la pandemia, mientras la gran mayoría de ciudadanos estaba confinada en casa haciendo pan y flaons. Y una cosa le diré: aún siendo una trabajadora ejemplar entre mis compañeros por el buen trato y paciencia para con el ciudadano, he tenido que aguantar las malas maneras e incluso los insultos de muchos usuarios, tanto en presencial como en teletrabajo. Siempre hemos estado al pie del cañón, o mejor dicho del teléfono. Hemos colgado el teléfono y ponernos a llorar de la mala educación y nula empatía del usuario de turno, y por la impotencia de no poder hacer más porque el sistema es el que es y la situación nos pilló a todos por sorpresa.

Ahora bien, los que pueden y deben poner soluciones sólo se han dedicado a poner parches en lugar de aprovechar y arreglar muchas cosas que quedó demostrado que había que mejorar.

Y los ciudadanos... claro, es muy fácil echar mano de los topicazos, que si la grapadora, que si los cafés, que si es un trabajo fijo (la gran mayoría somos interinos), pero sus expedientes se tramitan igual desde la oficina que desde el salón de casa, salvo que sea necesario un trámite presencial, y éstos se hacen igual que siempre desde el fin del confinamiento, aparte las nuevas medidas por seguridad sanitaria.

Así que sí, Sra. Marta, antes de escribir escarnios, infórmese.»

Estoy cansada que por parte de nuestros superiores se nos trate como muebles, se agradecería un poco de empatía por parte de quienes gobiernan, y si alguien sigue pensando que somos unas privilegiadas, lo tienen fácil, solo tienen que estudiar un mínimo de 20 temas o más dependiendo de la oposición, tener un nivel intermedio de informática para superar una prueba de Word, Excel y velocidad, invertir en temario, preparador, etc., todo ello muchas veces compaginándolo con familia, hijos y trabajo, presentarse a unas oposiciones, sacar de las mejores notas y aprobar con plaza. No se preocupen, la grapadora la pone la administración.