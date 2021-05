Aparcamientos a gogó en el puerto

El Plan Especial del puerto de Ibiza prevé construir tres aparcamientos subterráneos en el entorno de la bahía, en el actual muelle de pescadores y en los puertos deportivos de Marina Ibiza y Marina Botafoc. Me lo creeré cuando lo vea. Hablamos de enormes cajones de cemento sumergidos, porque lo que allí tenemos es agua. Cuesta entender que se busque lo difícil, cuando lo fácil no se hace. A la ciudad le faltan no 3 o 4, sino 50 grandes aparcamientos que todavía pueden hacerse en seco y en áreas perimetrales, inmediatas a la ciudad. Y no se hacen. Optamos por los aparcamientos submarinos. ¡Chapeau! Bienvenidos sean. Pero me sigo preguntando por qué no se plantean en zonas menos comprometidas. Tenemos posibilidades que no se repetirán en la avenida de la Pau y, sobre todo, en la Ronda E-10 y en la avenida 8 d’Agost, donde pueden conseguirse tantos estacionamientos como sean necesarios en el momento, que ya va siendo hora de que llegue, en que la primera ronda se convierta una avenida urbana.