Pon un perro en tu vida

Ni modelitos, ni viajes, ni joyas, ni nada. Desde que Rita, pelo corto y hocico oscuro, llegó a nuestras vidas despierto cada día con una sonrisa. Un despertador canino (y cansino) que no acepta un no por respuesta y que, a veces, me hace jurar en arameo cuando no me queda otra que sucumbir a sus encantos. «Cinco minutos más y te saco», maldigo aún con los ojos cerrados. Media hora después, y a ras de acantilado: «No está mal para empezar el día», le reconozco a mi incansable compañera. Desde que estamos juntas, recorrernos la costa ibicenca ha pasado a ser uno de nuestros principales hobbies, relegando a un segundo planos hábitos algo menos saludables. Sin embargo, la calma y la templanza no son características propias de mi querido can. Para eso está Nara, un distinguido labrador azabache que ha encontrado su profesión entre los más pequeños, y que a pesar de los tirones de rabo, empujones y sobeteos varios guarda la compostura en virtud de un bien mayor: ayudar a los jovencitos en su desarrollo afectivo, motriz y cognitivo. Todo un reto para una terapeuta peluda que lucha por la inclusión en centros como el colegio Guillem de Montgri, que participan en el Programa de Terapia Canina Inclusiva desde el pasado año.