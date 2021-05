Que los residentes que llegan a Ibiza un domingo por la noche no puedan hacerse el test de antígenos a primera hora de la mañana del lunes, ahora que ya no se realizan en el mismo aeropuerto por el incremento de vuelos. Los pitiusos deben esperar a las doce y media del día siguiente para poder hacerse la prueba de covid, lo que representa estar aislado y no poder ir a trabajar hasta conocer el resultado.

La vida que vuelve al barrio de la Marina de Vila, muy castigado por la pandemia. Con el desembarco de turistas en la isla, los negocios de la zona comienzan a ver la luz. Eso sí, los propietarios de los comercios coinciden en una cosa: «Es una injusticia que debamos cerrar a las diez de la noche», señalan. Un agravio si se tiene en cuenta que los bares y restaurantes pueden cerrar a las 11. Esa hora menos hace que pierdan negocio, después de un año muy complicado y difícil. Pese a todo, los comerciantes tienen esperanza en que la temporada de este año sea buena para salir de la crisis.