Crisi amb el Marroc: diplomàcia marca Espanya

La setmana passada es va obrir una crisi de grans dimensions entre els regnes d’Espanya i del Marroc. L’origen de la crisi es trobava en l’enfurismament dels governants marroquins (amb el seu rei, Mohamed, al capdavant) perquè s’estava tractant, en un hospital de Logronyo, de covid, el líder de la República Àrab Saharauí Democràtica. L’acolliment, emperò, no podia ser alhora més exquisit i boirós: Brahim Gali va ingressar a l’hospital amb un nom fals. I no ho va fer a petició d’Espanya, sinó del govern d’Algèria. Per raons humanitàries.

Vist que Espanya acollia el Puigdemont dels marroquins, el govern del Marroc, de manera informal, va oferir asil al president català, si algun dia li venia de gust canviar Bèlgica per latituds una mica més càlides. L’equació és elemental: si Espanya acull el líder independentista del Sàhara, Marroc pot acollir, pels mateixos set sous, el líder independentista de Catalunya. (Entre parèntesis: i encara n’hi haurà que pensin que Catalunya és una comunitat autònoma d’Espanya!).

Vist que el senyor Gali, amb covid-19 i càncer d’estómac, és tractat en un hospital de la Rioja, el govern del Marroc decideix obrir la tanca amb Sabta (Ceuta, per als espanyols) i fins i tot incitar una allau de marroquins i de migrants d’altres àrees d’Àfrica perquè entrin a territori espanyol. Ràpidament se n’hi congrien a milers. I obliguen el “govern més progressista de la Història” a tornar immigrats en calent al seu territori d’origen (o al lloc més pròxim fora de la Unió Europea). Recordem que els integrants de l’esmentat govern ultrasupermegaprogre s’havien manifestat radicalment en contra de les devolucions en calent, mentre eren a l’oposició. Els súbdits d’en Mohamed, emperò, sabien perfectament quina seria la reacció del govern espanyol. I, malgrat que la reacció hagi estat la mateixa que hauria tengut un govern de Vox, els ultres no han dubtat a sacsejar el cotxe del president Sánchez, quan ha posat peu a la plaça forta espanyola al nord d’Àfrica. Per cert, i altra vegada fent-hi un parèntesi, no sé què haurien dit els jutges si la sacsejada hagués tengut lloc, posem per cas, a Girona o a Lleida. No sé els que el sacsejaren a Sabta si rebran cap avís de fiscalia (per molt que la controlin els socialistes, com molt bé va recordar-nos el fatxenda que encapçala el govern espanyol).

La crisi, per cert, s’hauria pogut evitar. Les crisis entre vesins que no s’acaben d’avenir només es poden evitar utilitzant la diplomàcia. I no em referesc, naturalment, a les ficades de pota contínues de l’ínclit Josep Borrell, especialment hàbil a l’hora d’enfurismar els que hauria de mantenir tranquil·lets. L’hospitalització del líder del Polisario (que, d’altra banda, trob completament raonable, no fa falta dir-ho) hauria d’haver anat acompanyada d’una explicació del govern espanyol al del Marroc, fins i tot demanant-li permís, si feia falta. Hi hauria d’haver hagut traspàs d’informació mútua entre ambdues cancelleries. I una mica de feina de passadís i de saló que, per descomptat, com s’ha pogut comprovar, el govern d’Espanya no ha fet en cap moment. Haurien set hores de feina, de tracte de tu a tu entre un estat europeu i un d’africà, entre la vella metròpoli i una antiga colònia, entre un soci del món occidental i un altre en vies de desenvolupament. Es veu que els “hidalgos”, emperò, no estan per posar-se a l’alçada dels “moros”. I així els va! I així, de rebot, una vegada més, li va a la Unió Europea (que, no en dubtem, haurà d’agafar la iniciativa d’apagar el foc que s’acaba d’encendre).

Una vegada més els diplomàtics espanyols han demostrat ser uns potasses de set soles, però també hem de reconèixer que ho tenen bastant difícil. Especialment a l’hora de tractar amb el Marroc. Perquè les rèmores del vell colonialisme són encara massa presents en els veïns del sud. Deixant de banda que Sabta i Tamlilt (Ceuta i Melilla en la jerga hispànica, i no em referesc a l’idioma sinó al discurs; esper que se m’entengui) haurien de poder decidir si són Marroc o Espanya, el Regne castellà manté destacaments militars als següents enclavaments no habitats: Pere Gil (Perejil, com si fos juvert, per als espanyols, lloc on es produiren fa uns anys esdeveniments que podríem qualificar, com a mínim, d’esperpèntics), Vélez de la Gomera, Al-Hoceima (Alhucemas, per als espanyols), i, encara, les Illes Xafarines (Chafarinas, en la grafia dels vesins).

La qüestió pareix ben senzilla. Amb tot aquest esclat de testosterona africanista colonialoide, el ministeri d’Afers Exteriors del govern d’Espanya hauria de comptar amb autèntics genis de la diplomàcia per mantenir unes relacions mínimament harmòniques amb el Marroc. Amb el personal amb què compten, difícilment podem preveure res que no sigui empitjorar les males relacions ja existents.