Alto el fuego

Ya el Papa, en la encíclica ‘Fratelli tutti,’ dedica todo un capítulo donde plantea el problema de las guerras y los esfuerzos que tiene que hacer la humanidad para alcanzar la paz: “Esta última solo se puede construir a través del diálogo que esté sinceramente orientado hacia el bien común y no hacia la protección de intereses encubiertos o particulares” (n.170).

Pero no nos engañemos la violencia la tenemos muy cerca. No solo por todos los asesinatos por violencia machista, sino también en nuestro propio corazón, en nuestros hogares, en nuestro entorno, en la manera de hacer política, en los medios de comunicación y como no en las redes sociales.

Tenemos que decir basta. Pero basta a nuestra propia violencia y a la violencia de los que nos rodean. Basta al insulto, a la difamación, a la crítica que no lleva a ninguna parte.

Necesitamos el diálogo como punto de encuentro para iniciar un proceso de paz. Pero en nosotros mismos. No seremos capaces de exigir de verdad un mundo más pacífico sino somos capaces de encontrar nuestra parte más espiritual que nos lleva a vivirlo todo con más paz.

Construir una sociedad donde, como dice el Papa Francisco, “ya no hay otros sino un nosotros”. Todos hermanos, invitados a vivir unidos.

Todos unidos en una misma empresa: dejar de ver al otro como un enemigo sino verlo como alguien que es capaz de enriquecerme. “El desarrollo no debe orientarse a la acumulación creciente de unos pocos, sino que tiene que asegurar los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos” (FT 122).