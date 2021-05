La disparidad de normas para las terrazas en las islas de Balears. Mientras Ibiza, con mucho mejores datos epidemiológicos que Menorca sigue con la limitación de cuatro personas por mesa en las terrazas, Menorca sigue desde hace meses con seis y en Formentera, a partir del domingo, ya podrán ser ocho. No tiene sentido que en Menorca no rijan las mismas restricciones que en Ibiza y mucho menos ahora que todas las islas, gracias a la caída de la incidencia en Balears, todas ellas estarán en la misma fase de la desescalada, la 1 de bajo riesgo. Tampoco ha gustado en Ibiza que los interiores solo puedan abrir hasta las 6 de la tarde, lo que sigue siendo un agravio para los restaurantes que no disponen de terraza, ya que no pueden servir cenas y el resto, sí.