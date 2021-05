Todos los materiales de la arquitectura nos conciernen porque los domicilios particulares y los recintos ministeriales están hechos a nuestra imagen y semejanza. Lo que no es imagen o semejanza es caos. Así, cuando entro en el recibidor de mi casa, entro en mí mismo, pues el pasillo que se abre en el recibidor es el que conduce al inconsciente. En mi inconsciente está Europa, que era una princesa a quien Zeus, enamorado de ella, raptó y condujo a Creta disfrazado de un toro blanco. De ahí la expresión “el rapto de Europa”, tan misteriosa para quienes no conocen la historia. ¿Acaso era raptable Europa?, nos preguntábamos en lado de acá de la ignorancia, antes de estudiar mitología.

En mi inconsciente, que es un laberinto semejante al de Creta, hay un minotauro buscando la salida. El minotauro soy yo y tengo cuerpo de hombre y cabeza de toro, aunque ignoro si lo equivocado es la cabeza o el cuerpo. Si pudiera elegir entre ser un toro completo o un hombre absoluto, no sé qué elegiría, porque ya no distingo en mí la ortopedia del órgano. Parece que estoy dentro del laberinto, pero es el laberinto el que me habita. No he de salir de él, sino sacarlo fuera, vomitarlo, expulsarlo. Entre tanto voy segregando frases que se parecen mucho a un hilo: el de Ariadna.