A Ibiza moltes famílies tenim experiències familiars com la del meu güelo, que de jove va a Cuba per buscar un futur millor. O d’un germà de sa meua güela, que va anar a Nova York i va morir allà l’any 1970, sense haver pogut tornat mai més a Ibiza. O del meu tio, que l’any 1959 tenia les maletes a punt per anar-se’n cap a Bèlgica, tot i que a última hora ho va cancel·lar per circumstàncies familiars. Tot això va canviar a partir sobretot dels anys 60 del segle passat, amb l’esclat del turisme. La nostra illa va deixar de ser una illa de la qual els seus habitants emigraven per falta d’oportunitats, per començar a rebre persones d’altres llocs per treballar en aquella incipient indústria turística. Una història d’esforç, sacrifici i molta feina que ens ha donat l’etapa de major prosperitat i benestar mai viscuda, però que en l’últim any s’ha vist aturada en sec per culpa de la pandèmia.

La celebració de la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur) durant aquesta setmana ha de suposar la confirmació de la reactivació, per fi, del turisme. Una activitat que suposa el 12,5% del PIB espanyol, i que l’any passat es va esfondrar quedant en poc més del 5%. En el cas d’Ibiza, s’estima que el turisme suposa més del 80% del PIB, amb aportacions de mercats exteriors com el britànic, absolutament imprescindibles per a l’activitat del nostre teixit econòmic. La pandèmia, per tant, ha provocat la paralització de pràcticament tota l’economia de l’illa durant l’últim any, amb les conseqüències dramàtiques que això està tenint en l’àmbit socioeconòmic, a més del sanitari, que ja coneixem. Urgeix la recuperació del turisme. Sense turisme no podem entendre Ibiza. Sense turisme no hi ha futur a la nostra illa, perquè el conjunt de l’illa en depèn, directament o indirectament.

Durant l’últim any, els governs progressistes a Espanya i a Balears han centrat els esforços en la lluita contra el virus i en desplegar tot un paquet de prestacions, ajudes i mecanismes legals, sense precedents al nostre país, destinat al conjunt de treballadors i treballadores, a les persones autònomes i a les empreses. Sabem, però, que aquestos mecanismes d’ajuda, com són els ERTO, les ajudes fiscals, línies de subvenció, etc., no es poden mantenir indefinidament, i que l’economia d’Ibiza no pot continuar aturada durant massa més temps, perquè moltes de les conseqüències que està tenint la pandèmia acabarien sent irreversibles.

Ibiza parteix d’una situació privilegiada, en aquest l’inici de la recuperació. Ho vàrem demostrar després de la crisi del 2008, quan la nostra illa va iniciar la remuntada molt abans que altres economies de l’entorn. La fortalesa i el renom internacional de la marca ‘Ibiza’, construïts gràcies a anys de molt d’esforç del conjunt del sector turístic, i a una renovació i millora que no s’ha aturat mai, són un valor que en la situació actual ens permetrà afrontar la recuperació amb l’optimisme que prompte podrem deixar endarrere el pitjor malson que mai hauríem imaginat: el d’una Ibiza sense turistes.

En el moment actual, a les administracions públiques els toca liderar la recuperació, al costat del sector, posant tot de la seua part. Des del grup PSOE hem reiterat en els últims mesos al president Vicent Marí la nostra preocupació per la falta de lideratge del Consell Insular, administració que té les competències en promoció, ordenació i informació turística. El sector va, ara mateix, molt per davant d’un Consell Insular que s’està veient superat pels esdeveniments, i que viu el dia a dia des de la improvisació, i no des de la planificació i l’atenció d’una situació extraordinària com la que estam vivint.

A pesar de la falta de lideratge per part del Consell Insular, estic convençut que la recuperació turística d’Ibiza serà una realitat. L’efectivitat de la vacunació, les mesures sanitàries que s’han pres a la nostra Comunitat i la capacitat de tot el sector de superar qualsevol dificultat són la medicina que ens ajudarà a superar la crisi i tornar al camí del creixement econòmic. Però al mateix temps que recuperam el turisme, treballem també per una justa redistribució de la riquesa que aquest genera, assegurant que totes les persones puguin trobar un lloc on viure, puguin accedir a un servei públic de salut i de qualitat, que rebin la millor educació, la millor atenció social i, molt especialment, que protegim la nostra illa, orgullosos i orgulloses dels valors paisatgístics, mediambientals i patrimonials, que són, en definitiva, els que atrauen aquest turisme que ens assegura el futur.