Una historia interminable

Nos dirán ustedes que la historia nunca se termina, pero las que se cuentan a los niños o en las novelas, sí.

Vean si tienen a bien porque la nuestra es interminable, perpleja,incomprensible, y dolorosa. El camino llamado Camí des pou d’en Basques, es el que nos une al barrio de Can Sans, donde tenemos todos los servicios: farmacia, banco, iglesia, talleres mecánicos, así como la parada del autobús. Y un semáforo para poder cruzar la avenida de Sant Josep de sa Talaia, donde está la biblioteca, el colegio Poeta Villangómez, el hospital, residencia Reina Sofía, etc.

Como pueden comprender, es una vía de comunicación esencial para todos los ciudadanos de Ibiza y Sant Josep que vivimos dentro de esta área.

Cuando se hicieron las obras de la carretera de circunvalación E-20 nos lo cortaron, teniendo desde entonces serios problemas para acceder a los servicios mencionados.

Pensamos que la solución podía ser un paso de peatones y así lo expusimos al Consell Insular en fecha 30/11/2011, que lo remitió al Govern balear, ya que en aquel entonces aún no tenía las competencias sobre esta vía.

Desde Palma nos contestaron que ya había un paso de cebra en la rotonda de Can Sifre y otro en la del Cementerio nuevo.

«Pedimos un paso de cebra, aunque sea provisional, solo hay que pintar unas rayas blancas, pero incluso para esto se necesita la aprobación del Govern»

Manifestamos nuestra disconformidad, ya que ello nos obligaba a andar 420 metros (ir hasta Can Sifre y volver) para alcanzar el otro lado de la carretera, provocando que algunos prefieran cruzarla, con los riesgos que esto supone.

Nosotros no pedimos un nuevo camino. Queremos transitar por el nuestro de siempre. Esperamos a que nuestro Consell tuviera las debidas competencias, para relanzar nuestra petición. Seguidamente indicamos las veces que hemos conectado con los diferentes responsables, independientemente de su color político, con respetuosa y justa perseverancia. 22/01/15; 6/02/15; 21/04/15; 18/08/15; 19/08/15; 9/09/15; 9110/15; 23/11/16; 2103/17; 9/10/17; 7/12/17: 1/02/18; 5/03/18; 23110/18; 9/09/19; (Entrevista de varios vecinos con el conseller de movilidad) 12/02/20; 2/04/20; 5/05/20; 5/06/20; 18/06/20 (correo electrónico); 3/08/20. A partir de esta fecha nos dicen que el Govern tiene otra vez las competencias, y que tiene preparado un proyecto para la reforma del tramo entre las dos rotondas.

Sin embargo nosotros seguimos insistiendo en la urgencia del paso de peatones 3/11/20; 26/11/20; 14/12/20; (nos hacen saber que el proyecto está aprobado, pero que no se ha presentado ninguna empresa para su ejecución). El día 13/04/21 todavía no se había aprobado el nuevo presupuesto.

Nosotros pedimos un paso de cebra, aunque sea provisional, solo hay que pintar unas rayas blancas, pero resulta que incluso para esto se necesita la aprobación del Govern balear. ¿Tenemos o no tenemos competencias?

El paso es necesario para las personas que no pueden conducir o no tienen vehículo, personas mayores que se apoyan con un bastón o utilizan silla de rueda, o peatones en general.

No nos cansaremos de exigir encarecidamente lo que nos parece justo, porque esta historia interminable puede acabar con la vida de alguien que quiera cruzar una carretera de doble sentido, donde no se respeta la señal de velocidad limitada, simplemente por no pintar unas líneas de protección que, repetimos pueden ser provisionales, hasta que se ejecute el proyecto aprobado.