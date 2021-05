De chumberas y otros pinchos

Dos cosas pinchan más en Ibiza que el propio sol de agosto: el erizo de mar y la chumbera. Si ambos dan contigo en un solo día y sobrevives, te conceden de inmediato la ciudadanía pitiusa, con ball pagès y todos los honores. Hay también otras cosillas que aguijan lo suyo, como son los precios de algunos restaurantes de la isla. Pero ahí que cada cual se las componga. ¿Te quejas? Pues no haberte puesto a tiro de aguijón por presumir de cartera.

El pisar sin querer un erizo de mar al bañarte es bien distinto, a cualquiera le puede ocurrir. Caerse en cambio sobre una chumbera va más allá del azar; es designio de los cielos. Si de una entre un millón tropiezas y aterrizas en las espinosas fauces de estos arbustos, significa que los dioses se quedaron con tu cara hace tiempo. Estrellarte con toda la carrocería de tu cuerpo serrano contra una chumbera, es siniestro total siempre, lo diga el de Catalana Occidente o el internista que te atienda luego en el hospital faltándole manos para las pinzas y los bisturís. Caerse ahí dentro, donde el verdor es rompiente de agujas infectas, ocurre poco, pero al que le toca lo espina de por vida. Véase.

Bajando a brincos un barranco del sur de la isla años atrás, un amigo dio un traspié y cayó de bruces sobre una chumbera monumental (¡más alta que Pau Gasol!). Baste decir que el cuerpo del desgraciado parecía el alfiletero aquel de la modista que cosió mi traje de marinerito de la primera comunión, no sin pincharme varias veces; sus manos también eran palas (hojas) de chumbera.

Pero dejemos a mi amigo en el hospital y sumerjámonos, con tiento, en la Opuntia ficus indica, la chumbera de toda la vida, conocida asimismo con otros muchos nombres, tantos como púas exhibe con ardor guerrero; solo con mirarlas escuece. Esta planta nos cuenta su historia a través de sus pinchas. ¿Cómo no habría de defenderse si por dentro es carnosa y fresca toda ella? Originaria de México, los amerindios desde luego la comían entera, no le hacían ascos a nada: palas, flores, tallos, frutos, y hasta su sombra casi. También le dieron uso medicinal, además de fabular con su potente imagen algunas de sus mitologías. Mas no captaron su utilidad para proteger sus ciudades. Los conquistadores españoles, más avispados en lo que respecta a la guerra (leer ‘La Guerra de las Galias’ de Julio César da mucha mili, encima a toque de verbos latinos de acción trepidante), se trajeron la planta a España en el siglo XVI y vieron que, aparte de comerse, era idónea para defender fortalezas en el sur peninsular. Buenos eran ellos para pasar por alto la ventaja táctica que proporcionaba un matojo así, erizado de púas, un antecedente del alambre de espino de las trincheras. Por tanto, la plantaron en las líneas defensivas de muchos baluartes, revelándose especialmente eficaz contra la caballería. ¡Ay, si lo hubieran sabido los defensores de Tenochtitlán, la capital azteca, cuando atacó Hernán Cortés! El Nuevo Mundo cubrió media España de chumberas y ésta le llenó los templos que levantó de coronas de espinas, las de Cristo bendito. Curioso trueque de pinchas.

Como en el resto del Mediterráneo, también prosperó la chumbera (figuera de pic) en Ibiza, tanto que formó parte de su identidad paisajística. En el siglo XIX se hallaba muy extendida. Da cuenta de ello el archiduque Luis Salvador de Austria en su libro sobre Ibiza, que no cesa de mencionarlas, pero sin tocarlas, ojo. En las primeras décadas del siglo XX su presencia permaneció invariable. Cada vivienda solía albergarlas alrededor, junto a la casa o detrás. Lo que no hicieron jamás los ibicencos fue emplearlas como setos a gran escala, al contrario que en Andalucía, donde muchas fincas agrarias se cercaban con chumberas. A veces éstas protegían mejor las heredades que los propios títulos de propiedad. En la isla, en cambio, se prefirió cercar con piedras, las que se extraían de los terrenos que iban a cultivarse. A más del uso alimentario (hasta hace poco aún se atendían casos de obstrucción intestinal por ingesta excesiva de figues de pic), estas plantas resguardecían las casas del viento de tramontana, y acaso también de algunos turistas pesados con sus cámaras, años después. Hasta bien entrado el siglo XX, el retrete de los campesinos en la península no había sido sino el corral, alfombrado de gallinaza –y otras ‘perlas’− de pared a pared. Idéntica práctica en Ibiza, pero contando al menos al lado con unas chumberas de guardia, siempre abnegadas y discretas, custodiando la intimidad de los amos con su coraza de pinchos.