El turismo, pese a quien pese, liderará la recuperación

Que el vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes (integrante de Podemos) con el respaldo del resto del Govern balear, celebre el derrumbe turístico con estas palabras: “son buenas noticias que no volverán las cifras de 2019”, es temerario y más que preocupante para toda la sociedad balear, que debería de replantearse si ha elegido bien a sus representantes. Más aún si cabe, porque aproximadamente el 83% del PIB balear proviene del turismo, si bien, me atrevo a decir que, indirectamente, representa mucho más, porque… todos, hasta los políticos, que reniegan del turismo, viven (vivimos) de nuestra maltrecha y querida industria turística. ¿De dónde creen los miembros del Govern balear que viene el dinero con que se pagan puntualmente sus nóminas?, del aire. El problema es que no se han planteado nunca esta pregunta, no les hace falta hacerlo porque, a diferencia del resto de mortales y de ciudadanos de a pie de las Baleares, no tienen que sufrir en sus propias carnes las consecuencias y el drama social que está representando la caída del Turismo, que el sr. Yllanes y el resto de los miembros del Govern balear, tanto celebra.