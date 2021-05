Cuestión de credibilidad

Las cifras de incidencia del coronavirus son ahora mismo magníficas en Balears, sobre todo en Ibiza y Formentera, donde además siguen cayendo. Pero aún serían mejores si todos siguiésemos enclaustrados en nuestras casas y la hostelería cerrada a cal y canto. El éxito en la gestión pública de la pandemia, por tanto, radica en encontrar el equilibrio entre salvar vidas y evitar el colapso de los servicios sanitarios, y mantener las libertades entre la población, ofreciendo al mismo tiempo cauces a los negocios para que puedan sobrevivir a esta crisis.

Madrid acaba de proporcionarnos el ejemplo más ilustrativo, donde una presidenta con un discurso populista e incluso simplista, aunque bien calculado y que ha empatizado con los deseos de la mayoría, ha barrido. Mientras los analistas políticos se siguen devanando los sesos para identificar las causas de este vuelco electoral “a la madrileña”, los jóvenes que celebran el fin del estado de alarma con macrobotellones por toda la capital nos las han ilustrado con absoluta nitidez, coreando la palabra “libertad” en sus brindis etílicos frente a las cámaras de televisión. Los turistas franceses, además, han llegado en oleadas y los empresarios de la hostelería han tenido sus terrazas más abarrotadas que nunca. Como resultado, Ayuso ha arrasado en todos los barrios, incluidos aquellos feudos tradicionales de la izquierda donde las provocaciones de la ultraderecha se reciben con adoquines.

La síntesis de lo ocurrido, por tanto, resulta extraordinariamente sencilla: Madrid ha podido ir de bares mientras el resto de España los cerraba. La población madrileña no ha pasado factura por la nefasta gestión en las residencias de ancianos, donde en la primera ola se produjo una escabechina y un dramático abandono. Tampoco por la dudosa efectividad de aislar por zonas sanitarias de salud, cuando la policía no vigilaba sus límites ni los residentes los respetaban. La presidenta madrileña se ha erigido en la Che Guevara de las cañas y ese eslogan, en un contexto de falta de libertades, ha resultado imbatible.

Armengol puede al menos felicitarse por no soportar la presión de una oposición combativa, pues imaginar a Biel Company enardeciendo a las masas juveniles con promesas de cerveza parece inconcebible. Se intuye, sin embargo, que la gestión desarrollada le acabará pasando factura, aunque determinadas medidas hayan sido más correctas que la media.

Si hay un elemento en disputa que produce vértigo, a pesar de que nuestros mayores ya están casi todos vacunados, es la apertura de los interiores de la hostelería en Ibiza. Pero una vez se decide retomarla, lo mínimo es que no vuelvan a producirse injusticias y agravios comparativos entre islas, cuando además se cometen sin aportar un solo dato que los sostenga, incrementando cada vez más el hastío de los ciudadanos hacia sus gobernantes.

El último engendro ideado para Ibiza es que solo podrán abrir sus interiores los establecimientos sin terraza; es decir, aquellos que hasta ahora no habían podido retomar la actividad. La cuestión, además de rizar el rizo de lo absurdo desde el punto de vista sanitario, resulta hasta urticante; sobre todo porque en Menorca todos abrieron hace semanas y ahí siguen, a pesar de que su incidencia a 14 días triplicaba ayer mismo la de Ibiza. Los consellers de Armengol han pretendido justificar este dislate concatenando argumentos que han minado progresivamente la confianza de los ciudadanos. Primero que si su semáforo valía para la escalada pero no para la desescalada, luego que si Ibiza tiene más restricciones porque viene de una situación peor, a continuación que si la cepa inglesa aquí tiene mayor incidencia y, por último, que los casos de Ibiza son más difíciles de rastrear porque se producen entre gente más joven. Y todo ello, si un solo dato que nos ayude a digerirlo.

Podríamos pedirle al Govern, otra vez, que rectifique y unifique los criterios para todas las islas, de forma que no tengamos que seguir comparándonos los unos con los otros. Me temo, sin embargo, que en Mallorca siguen cavando al fondo de la sima en la que el equipo de gobierno se halla inmerso, donde ya no les llegan los ecos de las críticas. Y ya para colmo, la presidenta ahonda en esta discriminación concediendo entrevistas a la prensa sensacionalista alemana, en las que únicamente vende Mallorca como destino seguro, ninguneando al resto del archipiélago. De traca.