En el avión en el que regreso de Madrid tras un par de días de visitas a familia y amigos tan esperadas coincido con dos despedidas de soltera. Uno de los grupos es más discreto, pero se me sientan cerca y comentan alegres sus planes en la isla. Entre las otras una lleva un velo y las demás van tocadas con orejas de gata de colores, aunque sin el odioso accesorio de las vergas de espuma. No puedo evitar pensar en la escena de ‘Casablanca’ en la que Ingrid Bergman le dice a Humphrey Bogart «el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos», mientras ven a los nazis entrar en París a través de la ventana. Solo por ponerle un poco de dramatismo, porque evidentemente el mundo no se ha derrumbado. Todos hemos sufrido en los últimos meses, por nosotros, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra economía, nuestro futuro... Y aún nos queda por sufrir, porque esto no ha terminado. Pero ni el mundo ni el turismo se han derrumbado. Lo prueban las dos despedidas de soltera en un vuelo y la cantidad de turistas que ya pululan por la isla. Cualquiera que se diera una vuelta el sábado por la noche por Vila pudo verlos. Esta temporada no será como las de antes, pero las orejitas de gata de colores en el avión ya marcan su comienzo.