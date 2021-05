15M más uno

No solo «más uno» por que hoy sea 16 de mayo. «Más 1» por que cada día se van sumando más situaciones sobre las que uno, si no es muy insensible, no tiene otro remedio que reflexionar. Ayer celebrábamos diez años de las movilizaciones que se llevaron a cabo en todo el país a partir del 15M, mostrando la indignación de tantas personas por la realidad social que se estaba viviendo.

Diez años después algunas cosas han cambiado, otras no. Unas de las que han cambiado es que muchos de los indignados se han convertido en todo aquello que habían denunciado en sus manifestaciones. La sociedad de consumo y el sistema se han encargado de anular toda indignación para convertirla en comodidad.

«Muchos individuos son incapaces de volver a sentirse miembros de una sociedad que les ha expulsado y ya no cuenta con ellos»

Pero los problemas continúan. Las desigualdades cada vez son más grandes. Vivimos, fruto de la pandemia del Covid-19, una situación económica que para muchos es insostenible. Para otros no ha hecho falta la pandemia del virus para descubrir su miseria, hace años que su situación es penosa por otro tipo de crisis, sobre todo el sistema económico que se encarga de expulsar de la sociedad a todos aquellos que no producen según el método establecido. Muchos individuos son incapaces de volver a sentirse miembros de una sociedad que les ha expulsado y ya no cuenta con ellos.

Los conflictos sociales crecen y las clases políticas se regocijan en los enfrentamientos para no dedicar sus esfuerzos en eliminar estructuras que impiden la inserción de todos aquellos que sufren desigualdad. Es más cómodo discutir y producir malestar que provocar una sociedad de bienestar para todos.

Hoy, 16 de mayo, un recuerdo muy especial para las víctimas que siguen siendo fruto de la pandemia del hambre, de la pandemia de la trata de personas, de la pandemia de las mafias que mercadean con hermanos nuestros acercándolos a nuestras costas con veleros de lujo. A las víctimas de la pandemia de la guerra y de un sistema social que prefiere mantener la carrera armamentística antes que acabar con los conflictos. Uno va descubriendo que son más beneficiosos para la economía de algunos los conflictos que la paz. Muy triste, pero muy real.