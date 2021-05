El sentido común, ese virus

uQue cada semana nos sorprendan con una ocurrencia cada vez más alocada e inverosímil no tiene precio. En Hollywood deben alucinar con los expertos del Govern, con esos giros de guion que convierten nuestra existencia en una montaña rusa emocional. Si no fuera por el hecho de que miles de pequeños empresarios están al borde del abismo, las ocurrencias del Govern nos harían una gracia tremenda. Hasta hace poco compraba la idea de sufrir y sacrificarse por un bien mayor, en este caso salvar la temporada. Pero con tantas idas de pelota (cabeza, para los poco cool) empiezo a revolverme y reconsiderar incluso la lógica defensa de las restricciones para evitar muertes y daños secundarios en muchos casos irreversibles, tremendos. Nunca postularé con los negacionistas. Pero que me expliquen por qué Ibiza, en cuanto a restricciones, es diferente a Mallorca o Menorca. Hasta donde alcanza mi maltrecho y limitado intelecto, entiendo que el virus actúa igual en todas las islas. A no ser que hayamos desarrollado una variante ibicenca, tope cool también. Dejar el sentido común en un cajón provoca que haya gente que piense que Mallorca tiene un plan para anularnos como destino turístico. Retorcido, lo sé. Pero esta idea ‘descabellada’ está en la calle...